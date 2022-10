von Doris Eichkorn

Insgesamt vier Häuser für Notfälle hat die Gemeinde Mühlingen in ihrem Besitz. In diesen kann sie entweder Menschen aus der Gemeinde, welche obdachlos werden, unterbringen oder auch für eine gewisse Anzahl an asylsuchenden Personen Wohnraum bieten. Bisher konnte immer genügend Wohnraum gestellt werden.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates drehte sich eine Debatte um die Unterbringung der vom Landkreis den Gemeinden zugewiesenen Flüchtlingen. Gemeinderat Edgar Speck wollte die Situation etwas genauer beleuchtet haben, da man ja immer aktuell viel aus dem ganzen Landkreis höre und auch bereits Kreishallen zur Flüchtlingsunterbringung herangezogen wurden.

Bürgermeister Thorsten Scigliano und Hauptamtsleiter Edwin Sinn gaben zur aktuellen Lage und der Zahl, der noch nach dem Umverteilungsschlüssel zu erwartenden Personen, Entwarnung. Aktuell sind bereits 60 Geflüchtete in der Gemeinde, und es werden noch 20 Personen erwartet – darunter auch eine mehrköpfige Familie.

Wie die Gemeinde mehr Wohnraum schafft

Teilweise sei man schon damit beschäftigt, die Inneneinteilung in den Häusern etwas zu verändern. Wohnungen die noch frei sind, wurden mit weiteren Elektrogeräten und Mobiliar für noch mehr Personen eingerichtet.

„Es kann nun eben auch dazu kommen, dass sich die Leute, die bisher sehr viel Platz hatten, etwas näher zusammenrücken müssen“, so der Hinweis des Bürgermeisters. Dass bei der Unterbringung so Manches beachtet werden muss, wurde im Verlauf des Gesprächs deutlich.

Edwin Sinn berichtet aus Erfahrungen

Der Hauptamtsleiter ist in diesem Bereich nun seit Jahren ein verlässlicher Partner für die Untergebrachten. „Selbst wenn sie in einem Arbeitsverhältnis untergekommen sind, haben diese Menschen auf dem aktuellen Wohnungsmarkt keine Chance“, so Sinns Erklärung zu den langfristigen Bewohnern. Zudem müsse man auch auf eine Trennung von Frauen mit Kindern, oder auch ethnischen Gruppen Sorge tragen.

In der Gemeinde Mühlingen seien auch Menschen, die in Folge des Ukraine-Krieges in privaten Wohnungen aufgenommen wurden. Diese Zählen in die Statistik, jedoch würden diese zur Entlastung in den Gemeindehäusern beitragen.