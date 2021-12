von Doris Eichkorn

Geschenke zu kaufen und den Weihnachtsbaum auszusuchen, stand in den vergangenen Tagen sicherlich im Fokus vieler Familien. Aber wenn es bei Hermann Klink und Jürgen Dreher in Mühlingen auf Weihnachten zugeht, dann gehört noch etwas weiteres dazu: eine Krippe.

Hermann Klink war schon immer fasziniert von Krippen im alpenländischen Stil, verrät er. Und dies verbindet ihn mit Jürgen Dreher. Er zeichnet sich durch seine Liebe zum Handwerk aus, die er beim Bau eben solcher Krippen auslebt.

Ihm ist die Wertschätzung wichtig

„Ich habe schon einige solcher Krippen gebaut. Wichtig ist mir persönlich, dass die Menschen, die sie dann bekommen, auch wissen, wieviel Arbeit hinter ihrer Krippe steckt“ so Dreher. In Drehers Berufsleben kam es einst auf Präzision an, denn als Werkzeugmachermeister arbeitete er auf Kleinstmaße, bei denen man als Laie nur staunt.

Er erzählt von der umfänglichsten Krippe, die er je gefertigt hat. Dafür habe er gar eine Küche gebaut mit einem Tellerbord, auf dem centstück-große Teller standen. Damals habe er nach Originalplänen eines alten Schweizer Bauernhauses gearbeitet, Wände im Miniaturformat verputzt und vieles mehr. Man merkt seine Liebe zum Detail.

Viele Monate Kleinstarbeit

Im Haus Klink steht jetzt eine von Drehers Kreationen. Mehrere Monate habe er daran gearbeitet. Hunderte Holzschindeln habe er von Hand gefertigt, um sie später als Dacheindeckung zu nutzen. Türbeschläge und Riegel aus Holz und Metall – das alles stellte er in liebevoller Kleinstarbeit selbst her.

Doch damit nicht genug. Denn seine Krippen sind allesamt mit Strom ausgestattet. Sanftes Licht schafft für Ochs und Esel sowie das frisch geborene Jesukind in den armen von Maria und Josef im Stall eine heimelige Atmosphäre.

Bei Familie Klink soll die Krippe nun in diesem Jahr drei Generationen am Weihnachtsfest erfreuen. Sie soll als Geschenk in die Hände der nächsten Generation übergehen. Hermann Klink ist selbst gelernter Schlosser. Von der Geduld und Liebe, die Jürgen Dreher in die Arbeit seiner Krippen steckt, ist er dennoch jedes Mal aufs Neue fasziniert.