Wenn Neubaugebiete entstehen, war es in der Vergangenheit oft so: Sie werden mit vielen Einfamilienhäusern bebaut, hinzu kommen eventuell Kindertagesstätten. In Mühlingen könnte nun etwas ganz anderes entstehen.

Denn der Gemeinderat hat einen Städteplaner mit der Überplanung beauftragt, der eine gänzlich andere Philosophie verfolgt. Andreas Wieser, der als Städteplaner in der Region Hegau tätig ist, stellt sich eher einen modernen Mix vor, mit Mehrgenerationenhäusern, Carsharing, Ladestationen und weiteren Ideen, die Flächenverbrauch niedrig halten und mehr gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen sollen.

Gemeinderat zeigt sich offen für neue Ideen

Der Gemeinderat beauftragte ihn mit der Überplanung des Bereichs, in welchen der Kindergartenneubau fallen würde. Somit hat der Städteplaner die Chance, das bestehende Baugebiet Bitze, in welchem auch die Krippe liegt, gemeinsam mit der Halle in Sichtweite und dem neu entstehenden Baugebiet Kreuzacker zu einem neuen Quartiersabschnitt prägend zu gestalten.

Der Hilzinger Städteplaner Andreas Wieser | Bild: Doris Eichkorn

In einer schwungvollen Präsentation erklärte Wieser seine Ideen in der jüngsten Mühlinger Ratssitzung. Er hatte eine Vielzahl an Ideen und Beispiele von Projekten aus jüngster Vergangenheit im Gepäck. Realistisch wolle er sein, betontte er, und ergänzte diese Aussage in Hinblick auf die jüngste Entwicklung im Bereich der Baukosten mit dem Zusatz: „Reden wir von Baulandpreisen, dann wird einem die Entwicklung schnell klar: Früher ging es um 80 D-Mark, heute um 200 Euro. Die Summe muss man in seinem Leben auch abbezahlt bekommen.“

Planen in Zeiten explodierender Grundstückspreise

Deshalb gelte es, innovative Konzepte zu bieten, um die Fläche nicht durch riesige Straßenflächen oder reine Einfamilienhausbebauung immer noch mehr zu schmälern. Anhand von aktuellen Bebauungsplänen in Umlandkommunen des Hegaus zeigte er auf, dass sich abwechslungsreiche und vielfältige Baugebiete schaffen ließen, wenn sich ein Gemeinderat mit ihm gemeinsam auf den Weg mache.

Für ihn sei ein guter Mix aus unterschiedlichen Wohnformen eine Bereicherung eines modernen Wohngebietes. Mehrgenerationenhäuser, ebenso wie Einfamilien- und Tinyhäuser, sorgen für einen Mix in Bezug auf finanzielle Herausforderungen für die Interessenten und Bewohner, aber auch für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wohnungssuchenden.

Die Frage der wild parkenden Autos in einem Wohngebiet möchte er so regeln: mit klaren öffentlichen Parkflächen für Besucher oder einer Tiefgarage unter einem Reihenhaus; die Oberfläche der Tiefgarage könne aber auch ein Quartiersplatz sein, auf dem Begegnung stattfinden kann. Fußwege durchqueren Straßenzüge, auch an E-Mobilität und Carsharing wird gedacht.

Das Leben wird flexibler

Leben werde immer flexibler, eventuell sollte daher auch über einen zentralen Platz für eine E-Ladestation nachgedacht werden, machte er in seiner Präsentation deutlich. „Ein Leerrohr kostet nicht viel, sollte aber auf jeden Fall eingeplant werden.“ Bei Neubaugebieten gehe es immer um die Frage „Wo geht künftig der Weg hin?“ Beim Thema Flächenverbrauch gelte das ebenso wie bei dem Thema CO2-Absorption.

Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung gehörten deshalb ebenso in Entwicklungskonzepte, denn diese agierten auch als Staub- und Schadstofffilter, meinte Wieser, welcher sich auch als ein Freund von Bäumen in Wohngebieten zeigte. Und er sagt: „Wichtig sind in Baugebieten neben den geforderten Spielplätzen auf jeden Fall auch Kommunikationsflächen, um den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken.“

Wohin der gemeinsame Weg des Gemeinderates mit dem Stadtplaner führt, ist noch offen. Aber zumindest will der Gemeinderat nun also neue, moderne Ideen ausloten.

Das Planungsbüro Das Architekturbüro Wieser besteht, eigenen Angaben zufolge, schon seit über 40 Jahren in Hilzingen. Es ist spezialisiert auf die Fachbereiche Architektur und Städtebau. Gegründet wurde es von Erwin Wieser, seit 2004 ist Andreas Wieser in zweiter Generation an der Geschäftsführung beteiligt, seit 2011 führt er die Geschäfte allein. In der Region ist Andreas Wieser kein Unbekannter, war er doch als Planer bereits an einigen großen Bauprojekten beteiligt. Etwa bei der Hilzinger Barockkirche, deren Renovierung sein Büro ebenso plante wie den Neubau des Hilzinger Feuerwehrhauses. Beide Objekte mit einem Volumen von rund jeweils vier Millionen Euro. (ich/dha)