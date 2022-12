Inzwischen ist das Trinkwasser in Mühlingen und Zoznegg wieder uneingeschränkt verwendbar – aber die Frage, was und wo genau der Grund war, bleibt. Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärte eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts nach einer schlechten Probe im Ortsnetz in der vergangenen Woche sei unter Druck das Leitungsnetz über verschiedene Hydranten gespült worden. Damit sollte verkeimtes Wasser aus den Leitungen gespült werden. Man habe deshalb auf eine Chlorung des Trinkwassers verzichtet.

Doch wo ganz genau die Keime waren, könnte sie nicht sagen – nur dass die Maßnahme gewirkt habe und die Verunreinigung beseitigt gewesen sei. Neue Proben an verschiedenen Stellen in den Leitungen hätten dann normale Werte ergeben.

Das Gesundheitsamt hat am Montagmorgen der Gemeinde und den Stadtwerken die Aufhebung des Abkochgebots mitgeteilt. In der Mitteilung stand auch, dass es eine „fäkale Verunreinigung“ gewesen sei. Bürgermeister Thorsten Scigliano wiederum hat dann den SÜDKURIER informiert, um die Entwarnung zu verbreiten. Laut Gesundheitsamt gibt es verschiedene Arten von Fäkalkeimen.