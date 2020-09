Mühlingen vor 3 Stunden

Was planen die Bürgermeisterkandidaten für Mühlingen? Der SÜDKURIER lädt zur zweiten Podiumsveranstaltung zur Bürgermeisterwahl – jetzt den Livestream vormerken

Drei Männer wollen Bürgermeister von Mühlingen werden – und im zweiten Wahlgang am Sonntag, 4. Oktober, wird es einen Gewinner geben. Der SÜDKURIER lädt zur Diskussion mit den drei Kandidaten am Dienstag, 29. September, um 18 Uhr in die Schloßbühlhalle. Wer live dabei sein möchte, kann sich bis Dienstag, 29. September, um 11 Uhr anmelden. Die Veranstaltung wird auch per Livestream im Internet übertragen.