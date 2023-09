Der Gemeinderat von Mühlingen hat die Anschaffung einer Dunkelampel für Fußgänger abgelehnt, obwohl 75 Prozent Förderung möglich gewesen wären. Die Gemeinde hätte dann nur 25 Prozent der Kosten selbst tragen müssen – 15.000 von 45.000 Euro. Eine Dunkelampel funktioniert nur auf Knopfdruck.

Bereits schon einmal hatte sich der Rat mit diesem Thema intensiv befasst. Gemeinderat Reinhold Stroppel erinnerte sich zurück, dass der Rat auch damals Entschluss gekommen war, dass die Ampelquerung nicht den planerisch gesehenen Effekt haben würde.

Gemeinderat Peter Kible sah dies ähnlich. „Ich bin nicht tierisch begeistert“, so Kible. „Kinder drücken vielleicht auch mal im Vorbeilaufen drauf und der Verkehr staut sich dann schnell bis hoch in die nächste Kurve, wo es schnell zu Unfällen kommen könnte.“

Räte wollen Suche nach einet anderen Lösung

Ortsvorsteher Markus Traber teilte die Ansicht seiner Ratskollegen. „Prinzipiell unterstütze ich auch alles, was die Sicherheit von Kindern und Personen angeht, hier allerdings tue ich mich sehr schwer. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist das Nein zu einem Zebrastreifen“, sagte Traber. Auch hier sahen mehrere seiner Kollegen eine viel geeignetere und kostengünstigere Lösung der sicheren Querung für Kinder und Erwachsene an vielen Stellen in der doch sehr langen Ortsdurchfahrt.

Es soll ein weiteres Mal im Rahmen einer Begehung mit den entscheidungsbefugten Stellen der Fachbehörden nach Möglichkeiten an diversen Stellen in der Ortsdurchfahrt gesucht werden. Der Rat sah bis zu drei Querungshilfen in Form eines Fußgängerüberwegs als durchaus angemessen.

Mühlingen/Stockach Anwohner gehen mit Verkehrshindernissen gegen Raser vor – aber darf man das einfach so? Das könnte Sie auch interessieren

Ja zu neuen Buswartehäuschen

Einen anderen Beschluss fasste der Rat jedoch: Für den Ausbau der Bushaltebuchten wurde die Beschaffung von neuen Wartehäuschen beschlossen. Als Grundlage für die Ausschreibung orientierte sich der Rat an den in der Nachbargemeinde Sauldorf neu aufgestellten Varianten der Firma Mabeg. Der Rat beschloss, für jede Haltestelle einzeln Details wie Dach und Sitzbank in einer transparenten Ausführung. Ziel ist es, den Vandalismus einzudämmen.

„Auch regionale und ortsansässige Firmen könnten hier zum Zuge kommen“, so Bürgermeister Thorsten Scigliano, welcher nun gemeinsam mit dem Planungsbüro Civil around an dem über 705.000-Euro-Projekt für den barrierefreien Ausbau inklusive der Wartehäuschen weiterarbeiten will. Immerhin erhält die Gemeinde hierfür 482.000 Euro Zuschuss.