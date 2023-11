Die Tage bis zur zweiten Auflage der Hofweihnacht auf dem Mühlinger Altschorenhof vergehen für Andreas Deyer und seine Familie wie im Flug. Am Wochenende schmückten sie bereits die Platane im Innenhof mit riesigen glitzernden Sternen, welche mit der mobilen Hebebühne angebracht wurden. Auch der Mammutbaum des Hofes wird am Abend der Hofweihnacht mit vielen Lichterketten ein ganz besonderes Flair schaffen. Aktuell beschäftigen sich die Verantwortlichen noch mit den Vorbereitungen für Getränke und Verpflegung der Gäste. „Bei unserer ersten Hofweihnacht wurden wir sprichwörtlich überrannt, in diesem Jahr wird es gleich mehrere Stellen geben, an denen es neben einer heißen Suppe und einer Grillwurst auch ein ganz spezielles kulinarisches Highlight geben wird“, so Andreas Deyer. „Wir konnten mit Löwenwirt Harald Uhrenbacher aus Raithaslach noch einen Schmeck-den-Süden-Gastronom gewinnen, welcher den Burger in einer speziellen Art und Weise hoftauglich machen wird.“ Es gibt „Pulled wild boar“, also gezupftes Wildschweinfleisch aus der Region, das Uhrenbacher neben weiteren regionalen Zutaten in die Brötchen packt.

In diesem Jahr wird die Marktfläche größer werden. Es befinden sich auch mehre Stände außerhalb des Innenhofes auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Somit wird die zweite Hofweihnacht größer als 2022. Die Besucher können ab 15 Uhr bei Drehorgelklängen die Zeit bis zum Eintreffen des Heiligen Nikolaus gegen 18 Uhr an den über 25 Ständen mit Kunsthandwerk, Deko- und Geschenkartikeln verbringen.

Auch die Landfrauen Stockach-Engen sind mit von der Partie. Sie sorgen für süße, duftende Waffeln. Diese werden unter Dach im Inneren des Automatenverkaufsgebäudes gebacken werden. „Die strahlenden Kinderaugen, wenn sie eine mit Puderzucker bestreute Waffel stolz entgegennehmen, zu sehen, ist immer ein ganz schöner Moment“, erzählt deren Vorsitzende Karina Stengelin.