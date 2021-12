von Doris Eichkorn

Die Gemeinde Mühlingen kämpft mit den Kapazitäten in ihren Kinderbetreuungseinrichtungen. Bisher war es kein Problem, sein Kind innerhalb kurzer Zeit in einer Einrichtung anzumelden und einen Platz zu bekommen. In jüngster Zeit entwickelte sich der Kindergartenplatz jedoch zum knappen Gut. Für die Eltern bedeutet das Planungsunsicherheit.

Die Eltern argumentierten bereits vor Wochen in einer Gemeinderatssitzung, dass Kinder, welche bereits die Kinderkrippe besuchen würden und aus ihrer Sicht somit bereits seit Monaten oder gar Jahren eigentlich als Zahl in der Kindergartenbedarfsplanung sichtbar gewesen seien, nun das Nachsehen hätten. Denn die vorhandenen Plätze seien mittlerweile durch Zuzüge aufgefüllt worden. Dass der Krippenplatz keine Garantie für einen nahtlosen Übergang sei, zeige sich durch eine Warteliste.

„Wir hatten sowieso durch die gesamte Corona-Pandmie viele Herausforderungen zu stemmen, um überhaupt das Betreuungsangebot über fast die gesamte Zeit aufrecht zu erhalten“, sagt Bürgermeister Thorsten Scigliano im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Hier war die Gemeinde immer sehr tolerant, und wir haben allen Eltern, welche eine Betreuung als notwendig gemeldet hatten, auch diese angeboten und den Kindern den Besuch ermöglicht.“ Er habe mit Nachdruck an dem von ihm erkannten Problem gearbeitet.

Minimaler Umbau

Dass es aktuell zu „kurzen Wartezeiten“ in den Betreuungseinrichtungen kommen könne, wolle er keinesfalls beschönigen, so Scigliano. Allerdings sei dies in anderen Kommunen üblich und man habe in Mühlingen in diesem Punkt wohl immer „sehr luxuriöse Verhältnisse“ vorhalten können. Durch die vielen Familien, die sich in den vergangenen Jahren für den Neubau eines Hauses in Mühlingen entschieden hätten, habe sich dies wohl nun verändert. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung konnte er jedoch eine Betriebserweiterung in Form einer Kleingruppe mit zwölf Kindern in zwei Räumen verkünden. Ein nur minimaler Umbau sei dafür zu leisten, so der Bürgermeister.