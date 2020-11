Er hätte eigentlich an diesem Abend mit einer Feier verabschiedet werden sollen. Doch dies wurde inzwischen abgesagt. In der Ratssitzung am Dienstag, 24. November, findet eine kleine Verabschiedung statt. Eine größere Feier werde im kommenden Jahr nachgeholt, so Hauptamtsleiter Edwin Sinn auf Nachfrage.

Anfang Oktober wurde Thorsten Scigliano zum neuen Mühlinger Bürgermeister gewählt. Er wird am 1. Dezember sein Amt antreten.