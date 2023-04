Der VdK-Ortsverband Mühlingen leistet in der Gemeinde wichtige Arbeit. Das machte Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano bei der diesjährigen Hautversammlung des Verbandes deutlich, zu der er eingeladen worden war. Er verwies in diesem Zusammenhang laut Mitteilung des Ortsverbandes auf verschiedene soziale Maßnahmen der Gemeinde. Er erwähnte beispielsweise die Beteiligung am Förderkreis für das Medizinische Versorgungszentrum und den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen in den Ortsteilen.

Nach den Berichten und der Entlastung des Vorstandes stand laut Mitteilung ein Vortrag des Vorsitzenden Eugen Stetter an. Dabei habe er interessante Kennzahlen aus dem VdK-Landesverband vorgestellt, die deutlich gemacht hätten, wie wichtig die Arbeit des VdK als Interessenvertreter für Behinderte und Menschen mit sozialrechtlichen Anliegen ist. Ein besonderer Schwerpunkt des Vortrags war demnach das Thema Nächstenpflege und insbesondere das Bemühen um Anerkennung und finanzielle Unterstützung für die Pflege von Angehörigen zuhause in der eigenen Familie.

Auch langjährige Mitglieder konnte der Ortsverband für ihr inzwischen 25-jähriges Engagement ehren, wie der Ortsverband weiter schreibt. Sie hätten im Namen des VdK Baden-Württemberg eine Urkunde mit Ehrennadel sowie ein Weingeschenk und zusätzlich von der Gemeinde Mühlingen ein Buchgeschenk erhalten.

Zum Abschluss der Versammlung wies der Vorsitzende der Mühlinger Seniorengruppe Karl Traber auf geplante gemeinsame Aktionen der Seniorengruppe und des VdK-Ortsverbandes hin, wie beispielsweise eine geplante Informationsveranstaltung zum Thema Schutz vor Betrug und einen gemeinsamen Halbtagsausflug im Sommer, so der VdK-Ortsverband.