Ein Unfall mit Fahrerflucht ist laut einer Mitteilung der Polizei am Donnerstagnachmittag ist es auf der Garmanstraße geschehen. Gegen 16.45 Uhr sei ein Linienbus von Gallmannsweil in Richtung Mühlingen gefahren. In einer Rechtskurve auf Höhe der Hausnummer 21 sei dem Bus ein Auto mit einem unbekannten Fahrer entgegengekommen, das die Kurve geschnitten habe und in der Folge den Linienbus im Bereich der hinteren Türen gestreift habe. Der Unbekannte sei einfach weitergefahren. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise auf den unfallflüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 zu melden.