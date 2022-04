Der 41-Jährige sei mit einem Opel von Mühlweiler in Richtung Hoppetenzell unterwegs gewesen. Dabei sei er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durch ein Gebüsch gefahren und gegen einen Baumstamm geprallt. Ein freiwilliger Alkoholtest des 41-Jährigen habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Der leicht verletzte Mann sei im Krankenhaus behandelt worden und habe eine Blutprobe abgeben müssen. Die Beamten hätten seinen Führerschein einbehalten.

Ein Abschleppdienst habe sich um das total demolierte Auto gekümmert, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden sei. Flurschaden entstand nicht, so die Polizei.