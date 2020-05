Unbekannte nahmen laut einer Mitteilung der Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr die Kästen mit, die am Wegesrand des Waldes beim Talbächlein in der Nähe vom Madachhof aufgestellt waren. Sieben der holzfarbenen Turmkästen haben auf der Rückseite eine silberfarbene runde Metallplatte mit Ziffern. Außerdem nahmen die Diebe einen weiteren Turmkasten mit einem Bienenvolk, bestehend aus einer roten und einer kastanien-farbenen Kiste, mit. Diese Kisten sind mit der weißen Aufschrift „CG“ gekennzeichnet.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Stockach, unter der Telefonnummer (0 77 71) 93 91-0 zu informieren.