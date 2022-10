Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6180 zwischen Mühlingen und Mainwangen ist am Montagabend ein Kleintransporter der Marke Street-Scooter von der Fahrbahn abgekommen, teilt das Polizeipräsidium Konstanz mit. Der 59-jährige Fahrer des Street-Scooters sei auf der K 6180 von Mühlingen in Richtung Mainwangen unterwegs gewesen und dabei mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Laut den Angaben der Polizei fuhr er infolgedessen über eine Wiese, ehe sein Fahrzeug mit einem Stromkasten kollidierte. Der 59-Jährige habe durch den Aufprall schwere Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen habe den Mann in eine Klinik gebracht. Die Höhe des Sachschadens an dem Street-Scooter und dem Stromkasten ist noch nicht bekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.