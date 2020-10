Er hat den Chefsessel im Mühlinger Rathaus erobert. Am Tag nach der Wahl spricht Thorsten Scigliano über die nächsten Schritte ins Amt, die ersten Projekte und Geradlinigkeit.

Herr Scigliano, kaum jemand dürfte so laut eine Wahl zum Bürgermeister angenommen haben wie Sie am Sonntagabend.Landrat Zeno Danner hatte mich dazu aufgefordert, das „Ja“ so laut zu sagen, dass es auch der Musikverein auf der anderen