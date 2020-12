von Doris Eichkorn

Der Gemeinderat von Mühlingen hat sich am vergangenen Dienstag zu einer ganz besonderen Sitzung getroffen: Nachdem die Amtszeit des ehemaligen Bürgermeisters Manfred Jüppner im November zu Ende gegangen war, wurde nun das neue Ortsoberhaupt Thorsten Scigliano vereidigt und verpflichtet. Scigliano war am 4. Oktober von den Mühlinger Bürgern im zweiten Wahlgang mit einfacher Mehrheit gewählt worden.

Die Vereidigung und Verpflichtung nahm der durch seine Ratskollegen gewählte Gemeinderat Reinhold Stroppel vor. Er wies anhand mehrerer Punkte auf die große Herausforderung für den neuen Bürgermeister hin. Nicht nur die Vielfältigkeit der Gemeinde selbst, die flächenstark und durch die vielen Gemeindeeinrichtungen sehr differenziert sei, würde einen Bürgermeister fordern. Auch das Zusammenspiel des Rates mit allen anderen Partnern innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft, im Kreis sowie überregional sei enorm wichtig. Die Gemeindeordnung regle die Aufgaben und auch die Unterrichtungspflichten des Bürgermeisters klar, so Stroppel.

Marcus Röwer gibt Tipps

Auch Sciglianos Vorgänger, Manfred Jüppner, wohnte der Veranstaltung bei. Stellvertretend für alle Redner, welche in Zeiten ohne Corona wohl bei solch einem Anlass anwesend gewesen wären, richtete der Volkertshausener Bürgermeisterkollege Marcus Röwer als Vertreter des Bürgermeisterverbandes – der berufsständischen Vertretung der Bürgermeister – einige Worte an Thorsten Scigliano.

Auch er sei noch relativ neu im Amt, stellte Röwer seinen Empfehlungen voran, und auch er habe eine Gemeinde in entsprechender Größe übernommen. „Nehmen Sie den Rat ihrer Fachkräfte an, diese sind im ersten Jahr ihr wertvollster Schatz“, so sein erster Hinweis. Auch er selbst sei unendlich dankbar, einen erfahrenen Hauptamtsleiter in seinem Rathaus zu wissen, welcher ihm viele Wege geebnet habe, so Marcus Röwer. Auch empfahl er dem Rat und dem Bürgermeister, sich konstruktiv und auf Augenhöhe zu begegnen, da beide dieselben Ziele hätten: das Beste für und aus der Gemeinde selbst herauszuholen.

Scigliano plant Kontaktstudium Verwaltung

Diesen Rat hatte auch der neue Mühlinger Bürgermeister Scigliano selbst im Blick. Nach seiner Vereidigung und der Ansprache Röwers trat er, die farbenfrohen Amtskette tragend, mit ruhigem Schritt ans Mikrofon. Er freue sich, nach einem harten aber fairen Wahlkampf nun hier zu stehen. Scigliano skizzierte kurz die Wochen nach dem Wahlsieg, in welchen er bereits die ersten Schulungen der Hochschule für Verwaltung mit Sitz in Kehl durchlaufen und an manchem Termin mit seinem Vorgänger im Amt teilgenommen habe.

62 Prozent der Wähler hätten sich einen außenstehenden, und ein Teil davon einen Bürgermeister mit Verwaltungserfahrung gewünscht. Dies sehe er als Auftrag für seine Arbeit und deshalb wolle er sich, sofern es sich seitens der Hochschule als möglich erweise und es wieder ein Angebot gebe, beim nächstmöglichen berufsbegleitenden Kontaktstudium Verwaltung anmelden, um sich entsprechend weiterzubilden.

Gemeindeentwicklung voranbringen

Er dankte nochmals Manfred Jüppner, seinem Vorgänger im Amt, für die nahtlose Übergabe von Informationen und für die Begleitung in den vergangenen Wochen. Zudem skizzierte Thorsten Scigliano seine eigenen Schritte vorsichtig: „Als Bürgermeister kann man sich nichts mehr wünschen als eine Gemeinde, die Veränderungen wünscht und nicht Stillstand“ so Scigliano mit Hinblick auf seinen künftigen Arbeitsplatz und Auftrag. Er wolle gemeinsam mit der Verwaltung, dem Rat als konstruktivem Partner und den Wünschen und Impulsen aus der Bevölkerung die Gemeindeentwicklung weiter voranbringen.

Thorsten Scigliano sagte, es sei ihm wichtig, mit den Mühlingern in Kontakt zu treten. Er wolle sein Versprechen, seine Einwohner persönlich kennenzulernen, trotz der Corona-Pandemie nun zwar nicht in der ursprünglich geplanten, persönlichen Form beim Rundgang durch die Ortsteile von Mühlingen angehen, habe aber bereits eine Idee, wie er sie erreichen wolle.