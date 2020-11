von Doris Eichkorn

Die Wälder im Besitz der Gemeinde Mühlingen haben ein Überraschungspotenzial. Dies stellten nicht nur die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung fest.

Auch der gewählte Bürgermeister Thorsten Scigliano, der unter den Zuhörern saß, zeigte sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER ernüchtert, was die Erlöse aus diesem Teilbereich des Gemeindehaushaltes anbelangt. „Ich bin ein Mann der Wirtschaft, mit einem negativen Jahresergebnis als Prognose ins Jahr zu starten, ist für mich eigentlich nicht üblich. Allerdings bedarf es ja in diesem Falle eines speziellen Blickwinkels“, so Scigliano, welcher sich nach seinem Amtsantritt die Zeit für einen persönlichen Gesprächstermin mit dem dann ebenfalls neu in seinem Amt als Gemeindeförster befindlichen Simon Heizmann nehmen will.

2020 gibt es ein Defizit

Klar ist, dass der Mühlinger Gemeindewald für das Jahr 2020 ein Defizit einfahren wird. Derzeit kalkulieren die Forstfachleute mit einem Minus von rund 40.000 Euro. Doch können sich hier noch Änderungen ergeben. die Probleme Sturmholz und Borkenkäfer schlagen eben auch in Mühlingen durch.

Die Standorte der gemeindeeigenen Waldflächen sind waldbaulich gesehen teilweise in ungünstigen Lagen. So stehen zum Beispiel einige Bestände auf Böden mit starker Staunässe, wie es in der Sitzung hieß. Dies erschwere nicht nur die Bewirtschaftung und schränke die Forstleute in ihrer Artenauswahl ein, es treibe teilweise auch die Kosten für die Bewirtschaftung ganz besonders im Bereich des Holzeinschlages in die Höhe, da hier dann spezielle Technik eingesetzt werden müsse.

Gerade bei zufälligen Nutzungen, welche also nicht vorab geplant sind und bei den Herbst- und Winterstürmen oftmals punktuell oder auch schon einmal sehr flächendeckend sein können, habe Mühlingen deshalb ab einem gewissen Bestandsalter schon oft die Nase vorn gehabt, wenn es um Sturmholz ging.

Was in Jahren mit sehr kleinen Sturmflächen, die punktuelle Ereignisse aufweisen wie etwa im Jahr 2015, noch mit einem dicken Erlös gutgegangen war, ist aktuell eine große Katastrophe für den Holzmarkt. Denn die Mengen an Holz drücken die Preise immens, wie die Forstleute erklären: Noch immer liegen beträchtliche Holzmengen auf Poldern, zwischenzeitlich womöglich auch an zentralen Sammellagerplätzen fernab der Wälder, oder auch im Wald selbst (in dem Fall mit entsprechend zugelassenen Mitteln behandelt).

Gemeinderat Reinhold Stroppel fragte gezielt nach: „Ich kenne ganz andere Aussagen. Sie erzählen, es ist zuviel Holz, und ein Zimmermann erklärt mir, er bekomme keines.“ Wilfried Durejka vom Kreisforstamt sagte: „Der Zimmermann spricht in diesem Falle vom so genannten weißen Holz, was von frisch eingeschlagenen Bäumen wäre. Unser Problem jedoch im Sommer entsteht durch den Bläuepilz. Das geht sehr schnell und somit haben die Zimmerer nicht mehr die gewünschte Qualität.“

Die Planungen für den Mühlinger Gemeindewald für 2021 sind eher vorsichtig kalkuliert. Im Bereich der Holzernte rechne man bei einer vorsichtigen Korrektur des angenommenen Holzpreises, welcher in guten Jahren einst bei 60 oder 70 Euro je Festmeter zu erlösen war, nun mit 30 oder 35 Euro bei der Hauptbaumart Fichte.

Der Forst will dann im nächsten Jahr rund 109.000 Euro erzielen. Dem allerdings werden Ausgaben in Höhe von 53.000 Euro entgegengesetzt. Somit ergäbe sich aber am Ende doch noch wieder ein Überschuss.

Flächendeckendes Phänomen

Allerdings gibt es im Bereich der Kulturen einen Fehlbetrag von rund 13.600 Euro, welcher die Differenz der Maschinenkosten gegenüber den Einnahmen aus dem Papierholz darstellt. Für das vergangene Jahr konnte Wilfried Dureijka noch keine abschließende genaue Zahl nennen, allerdings deuteten die bisherigen Abrechnungen darauf hin dass es nicht ohne ein Defizit abgehen wird, das aktuell bei rund 40.000 Euro stehe.

Die beiden anwesenden Forstleute konnten keine positiveren Nachrichten vermelden, konnten jedoch deutlich machen, dass der Mühlinger Gemeindewald kein Einzelfall darstelle. Denn die Problematik des Sturmholzes und des Borkenkäfers kennen alle Wälder im Umland.