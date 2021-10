von Doris Eichkorn

Einen Stabwechsel hat es im Rahmen einer Feierstunde an der Zoznegger Weiherbachschule gegeben. Die Leitung der privaten Gemeinschaftsschule ging dabei in jüngere Hände über.

Die bisherige Schulleiterin Renate Paul verabschiedet sich in den Ruhestand. Sie hatte das Amt im zweiten Jahr des Bestehens der Schule übernommen. Ihre Nachfolgerin ist Katalin Lehmann. Viele Redner und Wegbegleiter der Schule hatten sich in der Zoznegger Weiherbachhalle eingefunden, um diesen Übergang zu gestalten und mitzufeiern. Mit dabei war auch die gesamte Schulgemeinschaft.

Ein Geständnis

Renate Paul gestand bei ihrer Rede den Anwesenden: „Eigentlich wäre es mir am Liebsten gewesen, so wie ich gekommen bin, auch wieder zu verschwinden.“ Also: Ganz ohne Aufsehen und ohne Feierlichkeiten.

Petra Kible als Vertreterin der Schulverwaltung allerdings bedauerte es, dass seinerzeit nicht groß gefeiert werden konnte. Sie freute sich umso mehr, nun gemeinsam mit der gesamten Schulgemeinschaft eine dem Anlass entsprechende Feier bieten zu können.

Paul hat Schule zu Größe verholfen

Die kleine Schule sei anfangs von vielen Lehrern eher kritisch beäugt worden. Doch schnell habe sie sich zu einer gestandenen Privatschule gemausert. Und auch viele jüngere Lehrkräfte hätten sich aus dem sicheren Hafen der Verbeamtung hinaus gewagt auf das weite Privatschulmeer in Zoznegg. Das betonte Patrizia Caronna vom Staatlichen Schulamt Konstanz (SSA KN).

Kein üblicher Lebenslauf

Sie führte mit der Vita von Renate Paul vor Augen, welchen Schatz die Schule mit ihrer Schulleiterin in ihrem Hause hatte. Bereits im Studium habe sich Paul dazu entschlossen, nicht wie üblich zwei, sondern gleich mehrere Fächer zu studieren.

Es folgte laut Caronna ein Referendariat als Hauptschullehrerin an einer Realschule und eine Tätigkeit bei der Hausaufgabenbetreuung im italienischen Generalkonsulat. Dabei habe sich bereits klar gezeigt, dass Renate Paul bewusst nicht den Üblichen Weg gehen wollte.

Schon in den 80ern Privatschulluft geschnuppert

Bereits 1981 sei Paul dann schon einmal in den Privatschuldienst eingetreten. Nebenher habe sie begonnen, Kochkurse und Gitarrenunterricht zu geben. Nach einer Familienauszeit für ein Jahr sei sie dann als Krankheitsvertretung im Bezirk des SSA KN wieder in den regulären Dienst eingetreten.

Zuerst war sie an der Grund-und Hauptschule in Neuhausen ob Eck. Diese ging dann aber ab 2014 in die Gemeinschaftsschule obere Donau in Fridingen über. Dort habe auch Caronna als Lehrerin mit Renate Paul vieles gemeinsam erlebt: „Liebe Renate, Du warst mein doppelter Boden, mein Sicherheitsnetz. Ohne Dich wären wir nicht so erfolgreich gewesen.“

2017 folgt Wechsel zur Privatschule

2017 habe sich Paul dann dazu entschieden, mit dem Eintritt in die Privatschule einen neuen beruflichen Schritt zu wagen. Paul habe das Feld für ihre Nachfolgerin Katalin Lehmann gut bestellt. Zwei Jahrgänge hätten an der Schule bereits ihren Abschluss gemacht. Einer davon inmitten der Corona-Pandemie. Auch die staatliche Anerkennung als Ersatzschule sei gesichert, und damit die Zuschüsse des Landes.

Das Meer als Metapher zog sich durch die Feier. Denn auch Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano bezeichnete die Schule als Schiff, das die neue Leiterin nun gut durch die Stürme des Schulalltags steuern könne.

Schüler verabschieden sich mit kleinen Geschenken von ihrer Schulleiterin.

Sein Vorgänger im Amt, Manfred Jüppner, war ebenfalls unter den Gästen und freute sich darüber, dass aus dem einst so zerbrechlichen kleinen Schiff mittlerweile eine sichere Fähre für die Kinder der Region geworden sei. Auf diesem Schiff kämen die Schüler sicher durch die Schulzeit und würden in die Berufswelt gesteuert, oder könnten eine weitere schulische Laufbahn ansteuern.

Auch die Schüler hatten etwas für die Feier vorbereitet. Sie verabschiedeten sich von ihrer Schulleiterin und hießen ihre Nachfolgerin herzlich willkommen. Sie arbeitet schon seit ein paar Wochen im Rahmen der Übergabe an der Schule mit.