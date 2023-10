Zahlreiche Menschen haben am Samstag und Sonntag gemeinsam mit dem Gemeindeteam das 100. Jubiläum der Grundsteinlegung der Kirche St. Vitus gefeiert. Dies schreibt die katholische Pfarrgemeinde in einer Pressemitteilung. Ein Familiengottesdienst am Samstag und ein Jubiläumsgottesdienst mit Erntedank am Sonntag bildeten das Rahmenprogramm.

Den Familiengottesdienst hielt Pater Joseph. Er wurde dabei von vielen ehemaligen und aktiven Ministranten unterstützt. Kinder bauten die Grundmauern der Kirche mit Legosteinen nach, die musikalische Gestaltung übernahm die Jugendband Music for hope. Dem stimmungsvollen Gottesdienst in der Kirche folgte ein gemütliches Beisammensein im Zelt neben der Kirche, wo die Funkenfreunde die Bewirtung übernahmen und die Kinder sich am Feuer von den Ministranten ein Stockbrot zubereiten lassen konnten.

Am Sonntag stand der Jubiläumsgottesdienst ganz im Zeichen der Tradition der bisherigen Jubiläen von St. Vitus. Die musikalische Begleitung übernahmen der Kirchenchor und der Musikverein. Ein eigens für diesen Anlass gegründeter Projektchor mit 24 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Julia Bittenbinder brachte die „Deutsche Messe“ von Franz Xaver Gruber zur Aufführung. Der stimmige Chorgesang wurde von dem Bläserensemble Siegfried Puga-Reichle und Stefan Auer gekonnt umrahmt. Wie harmonisch Oboe und Orgel sich zusammenfinden können, zeigten Silvia Renner und Julia Bittenbinder. Pfarrer Thomas Huber freute sich mit den zahlreichen Gottesdienstbesuchern über die vielen lebendigen „Bausteine“ und Menschen, die das Jubiläum mitgestalteten.

Im Anschluss erfreute der Musikverein Zoznegg die Festbesucher. Philipp Uhl gab einen historischen Rückblick – und manch einen erstaunte es zu hören, dass die Grundsteinlegung mit der im gleichen Jahr folgenden Kirchenchor-Gründung einhergegangen war. Ein Jahr später wurde der Musikverein gegründet, zwei Jahre danach der eigene Friedhof eingeweiht. Nach dem Gottesdienst stand ein Mittagstisch bereit, und ein Kuchenbuffet lud zum Kaffee ein. Nachmittags betreute das Kinderkirchen-Team einen Basteltisch und Bildwände, außerdem luden Filmvorträge und Bildvorführungen die Besucher zum Verweilen ein.

Das Gemeindeteam von St. Vitus ist laut Mitteilung „überglücklich über den guten Verlauf der beiden Festtage.“ Die Vorsitzende Lucia Rösch sprach allen, die sich in irgendeiner Form eingebracht hatten, ein herzliches „Vergelt‘s Gott“ aus. Abgerundet werden die Festlichkeiten am Sonntag, 8. Oktober, mit einem Barockkonzert: Volker Nagel (Orgel) und Ferenc Palotai (Trompete) spielen ab 18 Uhr in der Kirche. Eintritt frei, Spenden sind willkommen. Im Anschluss ist eine Überraschungsaktion der Ministranten geplant.