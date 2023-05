Im Spagat zwischen Fortschritt und Nachhaltigkeit diskutierte der Mühlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ausgiebig über die Art und Weise der neuen Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet Kreuzacker. Bürgermeister Thorsten Scigliano selbst hatte den Beschlussvorschlag als „Ausführung der Straßenbeleuchtung als Kabel- oder Solarvariante“ in der Sitzungsvorlage ausgiebig mit allerlei Argumenten aufgeführt, doch der Rat war in Argumentationslaune und schmückte die gelieferten Argumente eifrig aus. Nicht alle Räte wollten über zwei Varianten diskutieren. Für Gemeinderat Stefan Schilling stand bereits bei seiner Wortmeldung, die die Diskussionsrunde eröffnete, fest: „Ich sage ganz klar Nein bei der Ausleuchtung für ein Baugebiet. Wenn wir ein Kabel ins Erdreich legen, ist dieses auch in 50 Jahren noch dort. Die Akkus sind 365 Tage im Jahr der Witterung ausgesetzt und ob die Batterien tatsächlich zehn kalte Winter überstehen, wage ich zu bezweifeln.“ Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch an das Thema Folgekosten.

Die Argumente der Kollegen von netzunabhängigen Standorten, über die eingesparten Stromkosten konnten jedoch letztlich nicht den harten Fakten des Baden-Württembergischen Straßengesetzes standhalten. Hier besagt der Paragraf 41, dass Gemeinden letztlich nicht nur die Reinigungs-, Räum- und Streupflicht, sondern auch die Ausleuchtungspflicht obliege. Deshalb sei die Gemeinde auch innerhalb der Ortslage verpflichtet, Straßen und Radwege zu beleuchten.

Um hier den gesetzlichen Anforderungen auch vollumfänglich zu genügen, tendiere auch die Verwaltung zu der kabelgebundenen Variante, so der Bürgermeister, der noch einmal in der Sitzung auf den intelligenten Radweg zwischen Mainwangen und dem Ortseingang Mühlingen hinwies, bei welchem die Beleuchtung bedarfsgesteuert mittels Sensorik und Solarleuchten betrieben werde. Die Entscheidung der Gemeinderäte fiel mit acht Stimmen für das Kabel, und einer Stimme für die Solarleuchten.