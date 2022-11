von Doris Eichkorn

Die Gemeinde Mühlingen hat im Gemeinderat Blutspender geehrt. Bürgermeister Thorsten Scigliano lobte deren Einsatz und sagte, sie würden mit ihrem Blut vielen Menschen in lebensbedrohlichen Situationen helfen.

Ehrennadeln in Gold

Bei der Ehrung anwesend war nur Blutspender Christian Dullenkopf. An diesen übergab der Bürgermeister die Blutspenden-Ehrennadel in Gold für zehnmaliges Blutspenden beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). Außerdem erhielt Dullenkopf ein Präsent der Gemeinde, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön.

Stockach Lebensretter gesucht: Wie ist es, Blutspender zu sein? Ein Selbstexperiment Das könnte Sie auch interessieren

Zwei weitere Spender wurden in Abwesenheit geehrt: Viktoria Kunert erhielt für 50 Blutspenden die Ehrennadel in Gold mit Eichenkranz und ebenfalls ein Präsent der Gemeinde. Michael Schmid hatte 25 Mal Blut gespendet und erhielt hierfür ebenfalls die Ehrennadel in Gold, allerdings mit Lorbeerkranz, und ein Geschenk der Gemeinde.

Lob für alle Blutspender

„Sie setzen sich mit ihrer Blutspende aktiv für andere ein, nehmen sich Zeit für Menschen die Hilfe brauchen, und übernehmen Verantwortung in unserer Gesellschaft“ lobte Bürgermeister Thorsten Scigliano den Einsatz aller Blutspender in seiner Gemeinde.

Die Ehrung verdienter Blutspender ist oft auch mit einer Feier verbunden. Während in anderen Gemeinden die Ehrungen und Auszeichnungen oft bei separaten Ehrungsabenden oder auch bei Neujahrsempfängen durchgeführt werden, werden die Urkunden und Präsente des DRK und der Gemeinde Mühlingen immer vor einer öffentlichen Ratssitzung übergeben. Hierbei war in der Vergangenheit auch stets ein Vertreter des DRK Ortsverbandes Stockach vor Ort.