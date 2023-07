Das Schloßbühlfest des Mühlinger Musikvereins war durchweg gut besucht. Die Verantwortlichen haben ihre Sache gut gemacht, so der Tenor der Festbesucher. Bereits der vorgezogene Feierabendhock am Freitagabend lockte die Besucher an, denn schon beim Auftritt der Werkskapelle Karl Storz, welche die Gäste ab 15.30 Uhr unterhielt, waren die ersten Tische gefüllt. Nahtlos gesellten sich ab 17.30 Uhr zum Auftritt der Jugendmusik Mühlingen-Zoznegg viele weitere Besucher. Die Jugendlichen zeigten unter der musikalischen Leitung von Mathias Auer den Eltern, Geschwistern, Großeltern und auch anderen Kindern, dass Musik Spaß macht und auch die Ortsteile verbindet. Nach einem abwechslungsreichen Programm erhielt die Jugendmusik Mühlingen-Zoznegg viel Applaus für ihren Auftritt.

Publikum feiert die Partynacht

Die angekündigte Partynacht mit der Formation Schwaissblech aus Fridingen an der Donau war ebenfalls kurzweilig. Die 14 jungen Musiker präsentierten bekannte Stücke in neuem Gewand. Für sie besteht Blasmusik aus weit mehr als den klassischen Polkas, Märschen oder dem ein oder anderen Walzer. Eigene Kompositionen und eigene Arrangements bekannter Polkas, welche mit viel Herzblut dargeboten wurden, erfreuten das Publikum. Hits, wie der vielfach gecoverte Titel „Cordula Grün“ des österreichischen Popsängers Josh oder Stücke der Festbänkler gehören zu ihrem festen Repertoire. Mit Gesang und ganz viel Einsatz sorgten sie dafür, dass die Besucher aller Altersklassen mitfeierten, klatschten und mitsangen.

Weiter ging es dann am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen an der Schloßbühlhalle. Bei stetem Wind, infolgedessen die Musiker auf der Bühne am Bitzebach wieder alle verfügbaren Wäscheklammern zur Befestigung der Notenblätter aus den Instrumentenkoffern hervorzauberten, waren die aufgestellten Festgarnituren voll besetzt.

Der Musikverein Zoznegg machte den Auftakt der musikalischen Unterhaltung und sorgte mit seinem abwechslungsreichen Repertoire für Stimmung und gute Laune. Der Mittagstisch war sehr gefragt und alle Helfer, egal ob Bedienung, Nachträger oder Helfer an den entsprechenden Ausgaben, hatten alle Hände voll zu tun. Bereits kurz nach 12 Uhr machten sich die ersten Besucher auf zur Kuchentheke, um aus einer schier unendlichen Menge an Kuchen und Torten ihren Liebling auszuwählen. Nicht selten entschieden die Gäste sich dazu, gleich mehrere Stücke für die Kaffeetafel am Nachmittag mit nach Hause zu nehmen.

Für die Kinder gab es neben viel Freiraum auf dem Gelände einen Schießstand, an dem es neben Kleinigkeiten wie den seit Jahrzehnten bekannten Plastikblumen auch kleine Plüschtiere oder Minischraubenzieher und viele weitere Dinge gab.

Am Nachmittag übernahm ab 14 Uhr der Musikverein aus Heudorf im Hegau gemeinsam mit dem Musikverein Eigeltingen als Spielgemeinschaft die Unterhaltung der Zuhörer. Sie boten ein Wechselspiel zwischen Klassikern der Blasmusik und einigen Erfolgsmedleys und Hits, was dem Publikum ebenfalls gefiel, sodass es mit Applaus ebenfalls nicht sparte.