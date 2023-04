Der Mühlinger Gemeinderat hat in seiner jüngsten Ratssitzung zentrale Beschlüsse für die Entstehung eines Repaircafés gefasst. Vorgestellt wurde die Idee von Wolfgang Haugg aus Mühlingen. Der gelernte Elektrotechniker wolle damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mit einem Reparaturcafé könne man nicht nur elektronische Geräte davor bewahren, direkt im Müll zu landen, sondern auch den Geldbeutel der Besitzer schonen. Zudem hebt er auch die soziale Komponente eines solchen Angebots hervor. Denn dabei können sich Personen jeden Alters treffen, ihr Wissen einbringen und gemeinsam Lösungen erarbeiten. Bei einem Tässchen Kaffee und einem Stück Kuchen kann man sich nebenbei unterhalten und kennenlernen, so seine Vision.

Um solch ein Vorhaben allerdings in die Tat umsetzen zu können, braucht es neben den Menschen, welche sich als Team um die Reparatur von Wasserkocher, Staubsauger, Kuckucksuhr und Co. kümmern, selbstverständlich zuerst eine Räumlichkeit, in der das Ganze umgesetzt werden kann. Hier rückte das ehemalige Rathaus in Gallmannsweil in den Fokus. In einem Vor-Ort-Termin habe sich Haugg gemeinsam mit Ortsvorsteher Edgar Speck und Bürgermeister Thorsten Scigliano ein Bild von der Lage gemacht. Neben einem großen Raum, in welchem Haushaltsgeräte repariert werden können, gibt es einen Nebenraum, in dem man ein Regal für unfertige Geräte und Werkzeug aufstellen könnte. Die Reparaturen erfolgen dann grundsätzlich gegen eine Spende.

Wer nun überlegt, Teil des Teams zu werden, oder sogar mit entsprechendem Fachwissen oder Messgeräten den Start erleichtern möchte, kann sich für den Kontakt zu Ideengeber Wolfgang Haugg an die Gemeindeverwaltung in Mühlingen wenden. Auch der Gemeinderat ist überzeugt von der Idee und gibt sein Ja zu den Räumlichkeiten. Zusätzlich gewährt er eine finanzielle Starthilfe für die Anschaffung diverser Arbeitsgeräte und Kleinteile für Reparaturen in Höhe von 1000 Euro.