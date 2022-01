Mühlingen vor 3 Stunden

Raum für Wachstum: Mühlinger Gemeinderat ebnet den Weg für neue Baugebiete

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden Satzungsbeschlüsse zu neuen Baugebieten in Mühlingen, Gallmannsweil und Mainwangen gefasst, um weiteren Wohnraum in der Gemeinde zu ermöglichen