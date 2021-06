von Doris Eichkorn

Die Entwürfe zu vier Baugebieten in der Gemeinde Mühlingen waren Thema im Gemeinderat. Es handelt sich um die Überplanung der aktuell letzten Reserven, die die Gemeindeverwaltung noch im Flächennutzungsplan gemäß Paragraph 13b verwirklichen will. Der Paragraf erlaubt es, Baugebiete im beschleunigten Verfahren auszuweisen. Ob sie in ihrer ursprünglich eingereichten Dimension verwirklicht werden können, ist noch völlig unsicher.

Baugebiete werden erweitert

In den vergangenen Jahren wuchs die Gemeinde mehrfach in Etappen, denn die Erweiterung der einstigen Neubaugebiete hat bereits stattgefunden. Im Vettersbrunnen wuchs das Dorf hangseitig an und das Wohngebiet Göhren wuchs angrenzend an die Abschnitte im Letten I und II nun weiter in Richtung Mühlweiler ebenfalls am Hang.

Lärmschutz an erster Stelle

Dass immer wieder der Wunsch nach einer Abfederung der weiter von den Straßen entfernten Grundstücke von Lärm und Verkehr aufkommt, hat der Rat verstanden. Er besichtigte aus diesem Grund die Überplanungen.

Ingenieurbüros stellen Planungen vor

Bei den Ortsterminen waren die Ingenieurbüros vor Ort und konnten so einen Eindruck bekommen, welche Richtung der Rat einschlagen wollte. Die Anhörung der Öffentlichkeit und die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zu den Baugebieten Kreuzäcker in Mühlingen, „Auf der Höhe II“ in Mainwangen, Grundäcker in Gallmannsweil und Am Weiher in Zoznegg wurden von den Büros Langenbach und Reckmann öffentlich vorgestellt.

Der Rat zeigte sich fast überall einverstanden. Einzig beim Bebauungsplan Am Weiher im Ortsteil Zoznegg galt es, noch einmal über ein Detail nachzudenken. Gemeinderat Peter Kible regte an, eine eingeplante Straße nicht zu bauen, da sie durch eine Veränderung der Aufteilung der Baugrundstücke für deren Erschließung nicht mehr zwingend notwendig sei. Der Rat konnte dem Vorschlag folgen, und das Planungsbüro Langenbach erhielt den Auftrag, diesen Wunsch auch planerisch umzusetzen.