von Doris Eichkorn

Die lange geplante Beleuchtung des Radwegs zwischen Mühlingen, Mainwangen und Gallmannsweil wird nun fertiggestellt. Das Thema war im Mühlinger Gemeinderat zuvor oft diskutiert worden.

Einige der Räte taten sich schwer mit der Kosten-Nutzen-Bilanz des Projekts, andere kritisierten die Lichtverschmutzung, welche durch die 39 Leuten verursacht würde. Wieder andere wiesen darauf hin, dass durch die Beleuchtung das Wegenetz der bei Dunkelheit für Fußgänger ohne zusätzliche Leuchtmittel nutzbaren Strecken erweitert würde.

Die Leuchten zwischen dem Ortsteil Zoznegg und dem Sportplatz wurden bereits aufgestellt, und auch der Radweg zwischen Mühlweiler und dem Mühlinger Bauhof ist in den Abendstunden beleuchtet. Nun ging es an das Finale: den Bauabschnitt mit den meisten Leuchten zwischen Mühlingen und Mainwangen, sowie im Anschluss zwischen Mainwangen und Gallmannsweil.

Sensoren steuern die Helligkeit

Gerade für den letzten Abschnitt wollte Bürgermeister Thorsten Scigliano noch einmal das Einverständnis der betroffenen Grundstückseigentümer einholen. „Ich finde, das gehört sich, auch wenn es ja letztlich nur eine tellergroße Fläche ist, so möchte auch ich selbst in so einem Falle gefragt werden“.

Die Eigentümer hätten auch hier zwischenzeitlich grünes Licht gegeben, so Scigliano, somit könnten auch die übrigen 15 Leuchten in den kommenden Tagen und Wochen aufgestellt und angeschlossen werden.

Die Kosten für den Abschnitt Mühlingen bis Gallmannsweil wurden im Haushalt mit 180.000 Euro veranschlagt. Die Lampen sind mit neuster Technik ausgestattet: sie erkennen mittels Sensoren, wenn sich Fußgänger oder Radfahrer nähern, und leuchten dann heller.