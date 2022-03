Bei einer Polizeikontrolle am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Garmanstraße in Gallmannweil sei Beamten der starke Alkoholgeruch im Auto des Mannes aufgefallen. Der Fahrer habe deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen gezeigt. Ein Atemalkoholtest habe dies bestätigt.

Die Polizisten hätten seinen Führerschein einbehalten und der Mann habe zur ärztlichen Blutentnahme müssen. Der 28-Jährige muss sich nun wegen der Autofahrt unter Alkoholeinwirkung in einem Strafverfahren verantworten, so die Polizei.