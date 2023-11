Der Kindergartenneubau in Mühlingen wird immer greifbarer. Hierfür ebnete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Weg mit der zweiten Änderung des Baugebiets Bize, für welches er in der Sitzung vom 12. September bereits den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren nach Paragraf 13 BauBG gefasst und diesen öffentlich bekannt gemacht hatte. Im weiteren Verfahren wurden neben der Öffentlichkeit auch Behörden und Träger öffentlicher Belange zur Stellungnahme aufgefordert. Die Offenlegung endete am 23. Oktober. Vonseiten der Öffentlichkeit gingen keine Bedenken und Anregungen ein. Damit auch künftig auf den Grundstücken im Bereich Bize in Nachbarschaft zur Halle und Kinderkrippe Spielplätze oder ein Schulsportplatz möglich sein können, wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und der Nutzungszweck dahingehend festgelegt. Der Rat fasste im Anschluss den Satzungsbeschluss.

Auch erste Ausschreibungen für den Neubau hatte das beauftragte Architekturbüro Riede bereits vorbereitet, hierfür gab es offensichtlich genügend Firmen, welche gerne in Mühlingen ihre sichtbare Visitenkarte beim Neubau des Kindergartens Sonnenfalter hinterlassen möchten. So wird die Vermessungsarbeiten die Firma Grießhaber+Obergfell aus Radolfzell zum Angebotspreis von 3405 Euro ausführen. Das einzige Unternehmen, welches auch nach den bekanntgewordenen Problemen rund um die Bize bereit war, seinen Preis und sein Angebot für geologische Untersuchungen aufrecht zu erhalten, war die Firma Geosond Dr. König GmbH aus Singen. Die Fachplanung im Bereich Elektrotechnik wird die Firma Michael Djebbar Licht und Elektroplanung aus Radolfzell zum Preis von 53.155 Euro übernehmen und den Bereich Heizung/Lüftung/Sanitär das Ingenieurbüro Jauch aus Radolfzell für 121.770 Euro. Das wirtschaftlichste Angebot im Bereich Statik und Baukonstruktion für 44.706,43 kam aus Stockach, von der Firma Strehl Baustatik. Alle Planungsarbeiten wurden vergeben.