von Doris Eichkorn

Einer sehr schwungvollen Präsentation eines in der Region Hegau tätigen Städteplaners, konnten die Zuhörer der jüngsten Ratssitzung in Mühlingen folgen. Andreas Wieser hatte eine Vielzahl an Ideen, aber auch durchaus vorzeigbare Projekte aus jüngster Vergangenheit im Gepäck. In seiner Vorstellung zeigte er nur einen Bruchteil dessen, was er in 25 Jahren Berufstätigkeit an bleibendem Dorf und Stadtbilder prägend hinterlassen hatte bildhaft.

Stockach Zentrum für Psychiatrie Reichenau startet mit neuem Angebot in Stockach Das könnte Sie auch interessieren

Jedoch wurde seine innovative und zukunftsgerichtete Handschrift auch ohne entsprechenden Bildbeweis in Form von Vorher/Nachher Fotos spürbar. Realistisch wolle er sein, fügte er bei dem ein oder anderen Satz an, und ergänzte diesen beispielsweise im Bereich der jüngsten Entwicklung im Bereich der Bauplatz und Baukosten mit dem Zusatz „Reden wir von Baulandpreisen, dann wird einem doch schnell klar dass wenn man früher von 80 D-Mark und heute von 200 Euro spricht enorme Entwicklungen hat. Das muss man in seinem Leben auch abbezhalt bekommen“.

Deshalb gelte es, innovative Konzepte zu bieten um die Endlichkeit der Fläche nicht unendlich in der Fläche mit riesigen Straßenflächen oder reiner Einfamilienhausbebauung immer noch mehr schmälern. Anhand von aktuellen Bebauungsplänen in Umlandkommunen des Hegau, zeigte er auf, dass wenn sich ein Gemeinde oder Stadtrat als Gremium mit ihm gemeinsam auf den Weg mache immer unterschiedliche jedoch immer sehr abwechslungsreiche und vielfältige Baugebiete schaffen ließen.

Ein guter Mix ist wichtig

Für ihn sei ein guter Mix aus unterschiedlichen Wohnformen eine Bereicherung eines modernen Wohngebietes. Mehrgenerationenhäuser, ebenso wie Einfamilien und Tinyhäusern sorgen für einen Mix in Bezug auf finanzielle Herausforderungen für die Interessenten und Bewohner, aber auch für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Wohnungssuchenden.

Das Büro Wieser Das Architekturbüro Wieser besteht, eigenen Angaben zufolge, schon seit über 40 Jahren in Hilzingen. Es ist spezialisiert auf die Fachbereiche Architektur und Städtebau. Gegründet wurde es von Erwin Wieser, seit 2004 ist Andreas Wieser in zweiter Generation an der Geschäftsführung beteiligt, seit 2011 führt er die Geschäfte allein. In der Region ist Andreas Wieser kein unbekannter, war er doch als Planer bereits an einigen großen Bauprojekten beteiligt. Etwa bei der Hilzinger Barockkirche, deren Renovation sein Büro ebenso plante wie den Neubau des Hilzinger Feuerwehrhauses. Beide Objekte mit einem Volumen von rund jeweils 4 Millionen Euro. (ich/dha)

Für ihn wird die Frage der wild parkenden Autos in einem Wohngebiet geregelt, mit klaren öffentlichen Parkflächen für Besucher, oder einer Tiefgarage unter einem Reihenhaus, deren Oberfläche auch ein Quartiersplatz sein könnte, auf dem Begegnung stattfinden kann. Fußwege durchqueren Straßenzüge, auch an E-Mobilität und Carsharing wird gedacht.

Leben werde immer flexibler, eventuell sollte daher auch über einen zentralen Platz für eine E-Ladestation nachgedacht werden, machte er in seiner Präsentation deutlich. „Ein Leerrohr kostet nicht viel, sollte aber auf jeden Fall eingeplant werden.“ so der vorsichtige Hinweis. Wieser stellte klare Fragen bei der Entwicklung zukünftiger Wohngebiete in den Raum. „Wo geht künftig der Weg hin? Nicht nur zum Thema Flächenverbrauch, auch zu Themen wie CO2 Absorption. Dachbegrünung oder Fassadenbegrünung gehörten ebenso in Entwicklungskonzepte, denn diese agieren auch als Staub und Schadstofffilter so Wieser, welcher sich auch als ein Freund von Bäumen in Wohngebieten zeigte.

Stockach/Ludwigshafen Die Planung steht: So soll die weltweit einzigartige Tierklinik im Gewerbegebiet Blumhof aussehen Das könnte Sie auch interessieren

Wohin der Weg geht bleibt offen

Wohin der Rat gemeinsam mit Wieser noch führt bleibt offen, allerdings hat er den Rat gewonnen, welcher sich im Anschluss an seine Präsentation für einen Auftrag zur Überplanung des Bereichs in welchen der Kindergartenneubau fallen würde. Somit hat er die Chance, das bestehende Baugebiet Bitze in welchem auch die nebenliegende Krippe liegt, gemeinsam mit der Halle in Sichtweite und dem gegenüberliegenden neu entstehenden Baugebiet Kreuzacker zu einem neuen Quartiersabschnitt in Mühlingen prägend zu gestalten.