von Doris Eichkorn

Mühlingen hat sich immer mehr zum beliebten Wohnort auch für Zuzügler aus Umlandgemeinden, vom See oder dem Bodenseehinterland gemausert. Nicht nur einheimischen Bauwilligen hat die Gemeinde die Tür bereitwillig geöffnet. Kaum füllen sich die letzten Baugebiete, da werden die Planungen für kommende eifrig vorangetrieben.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde über die Baugebiete Kreuzäcker in Mühlingen sowie „Auf der Höhe II“ in Mainwangen gesprochen. Es wurde der weitere Entwurf für den Anschluss an das bereits gefüllte kleine Baugebiet am Ortsrand vorgestellt.

Gehölzstreifen soll zur Umgebung abgrenzen

Beim Baugebiet in Mainwangen, welches sich wie das Mühlinger noch in der Planungsphase befindet, wäre die seitliche Abgrenzung nicht nur zur landwirtschaftlich genutzten Fläche, sondern auch zum nahe gelegenen Friedhof nötig. Hierzu sah der Entwurf des beauftragten Ingenieurbüros eine Randbepflanzung mit einem dichten Gehölzstreifen vor.

Der Rat diskutierte eifrig über die beiden Baugebiete. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach Paragraf 13b Baugesetzbuch durchlaufen sie aktuell die diversen Prüfungen, die Stellungnahmen hierzu werden erarbeitet.

Bedenken zu Standort und Optik großer Gebäude

Immer wieder forderte der Rat in der Vergangenheit bezahlbaren Wohnraum in kleinen Einheiten, der von immens großem Interesse sei. Man wolle diesen in der Gemeinde selbst anbieten. Allerdings: Als auch in diesem Wohngebiet sich die Möglichkeit für drei Mehrfamilienhäuser zeigte, wurden sofort Bedenken über deren Standort oder deren optische Wirkung im Bezug auf die ortsübliche Bebauung geäußert.

Der verantwortliche Planer Andreas Broß vom Ingenieurbüro Reckmann verteidigte jedoch seine Planung mit dem Hinweis auf die geographischen Gegebenheiten. Bürgermeister Manfred Jüppner riet den Räten, sich nach einer Ortsbegehung zu entscheiden. Ausrichtung und Ansatz des Planers befand er für stimmig, wenn man bedenke, wie die Menschen sich beim Bau nach den Himmelsrichtungen orientierten, so Bürgermeister Jüppner.