Dieser Bürgerdialog hatte rasch Folgen: Der Mühlinger Gemeinderat Christoph Auer war beim CDU-Bürgerdialog zur Wärmewende in Stockach. Er trug den Gedanken aus der dortigen Diskussion, Photovoltaik-Anlagen über Parkplätzen zu errichten, am nächsten Tag in den Mühlinger Gemeinderat. Auer sagte, er befürworte diese Idee und Mühlingen sollte sich mit diesem Thema befassen. Denn es sei sinnvoll, bereits versiegelte Flächen so zu nutzen.

Bürgermeister Thorsten Scigilano erläuterte, die Verwaltung habe sich zu diesem Thema bereits informiert und die Förderrichtlinien seien ein Haken. Denn: Die Parkflächen in der Gemeinde seien zu klein.

Ein anderes Ratsmitglied warf dazu die vorgegebene Mindestzahl von 35 Stellplätzen auf einem Parkplatz in den Raum. Auer hielt jedoch dagegen, dass es sich aufgrund der EEG-Umlage trotzdem bei kleineren Parkplätzen lohnen könne und die Gemeinde klimaneutral werden müsse. Dies sei auch besser, als Ackerflächen mit PV-Anlagen zu versehen.

Bürgermeister Scigliano kam zu dem Schluss, das Thema besser aus der Perspektive der Vorbildfunktion und nicht der Wirtschaftlichkeit heraus zu betrachten. Wie es nun weitergeht, blieb jedoch offen.