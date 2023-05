Die Polizei hat am Samstagabend, 6. Mai, um 22.42 Uhr einen 39 Jahre alten Autofahrer ohne Führerschein, dafür aber mit reichlich Alkohol im Blut, erwischt. Das teilte die Polizei am Sonntag in einer Pressenotiz mit.

Demnach sei der Mann mit seinem BMW auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hecheln und Raithaslach unterwegs gewesen. Bei einer Kontrolle durch eine Polizeistreife habe der 39-Jährige plötzlich Vollgas gegeben, um zu flüchten. Die Polizei habe die Verfolgung aufgenommen.

Der Flüchtige habe die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten und Aufforderungen zum Halten mehrfach ignoriert. Letztendlich habe der Fahrer an seiner Wohnanschrift gestoppt. Dort stellten die Beamten laut Mitteilung seinen Alkoholwert und das Fehlen des Führerscheins fest. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.