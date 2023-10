Die Friedhöfe der Gemeinde Mühlingen sollen eine Frischekur bekommen. Wie jeder Friedhof individuell überplant werden soll, wurde in den Ortschaftsräten vorberaten, bevor es Thema im Gemeinderat wurde. Auch wenn die Wünsche sehr unterschiedlich sind, haben sie doch eins gemeinsam: Die Flächen der Friedhöfe sollen leichter zugänglich sein. Gerade auf den Friedhöfen in Mühlingen und Zoznegg gibt es Bereiche mit größerer Steigung. Diese zu überwinden sei laut Ansicht der Räte wie in Mühlingen ein Problem für Personen, welche auf die Nutzung von Gehhilfen wie Rollatoren oder eines Rollstuhles angewiesen wären. Ein alleiniger Besuch eines Grabes sei durch die hohen Kiesauflagen der Laufwege und der Steigungen somit sehr mühevoll, oder gar nicht alleine zu bewältigen.

Die Planungen für die Friedhöfe wurden deshalb jeweils in mehrere Bauabschnitte unterteilt, meist beginnend mit den Pflasterarbeiten der Hauptwege. Beim Friedhof in Zoznegg allerdings gilt es eine in die Jahre gekommene Treppenanlage am hinteren Bereich des Friedhofes zu verlegen. Diese ist in ihrer Ausführung sehr massiv, aber im Herbst und Winter durch die Beschattung großer Bäume auch rutschig geworden.

Durch die Verlegung der Treppe soll der gesamte Friedhof zentraler begehbar gemacht werden. Aus diesem Grund vergab der Mühlinger Gemeinderat in seiner letzten Ratssitzung die Arbeiten für den Einbau und die Beschaffung einer neuen Treppenanlage für den Zoznegger Friedhof. Die ortsansässige Firma Delhey erhielt den Zuschlag für die Lieferung und den Einbau des Fertigteils, welches mit 21 Stufen und zwei Podesten und einem Maß von 3,4 Metern in der Höhe und einer Länge von 8,32 Metern mit zwei Mobilbaggern eingesetzt werden soll. Gemeinderat Christoph Auer regte an, bei den Bauarbeiten darauf zu achten, die frisch hergestellten Pflasterarbeiten nicht bei den nächsten Bauabschnitten zu stark zu beanspruchen, um deren Lebensdauer nicht zu verkürzen.