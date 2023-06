Altbewährtes erhalten und doch manches neu gestalten, das wollen die Mitglieder des Musikvereins Mühlingen, bei ihrem Schloßbühlfest am kommenden Wochenende. Die Vorsitzende Sonja Klotz freut sich besonders über das große Engagement ihrer jungen Vereinsmitglieder, welche sich in der Vorbereitung nicht nur mit ihren Ideen, sondern auch mit manchem Arbeitseinsatz eingebracht haben. Die Ergebnisse können von den Besuchern mitunter bereits am Freitagabend bestaunt werden. Start des Festwochenendes ist beim Seniorenhock am Freitag, 30. Juni, ab 15.30 Uhr, bei dem die Werkskapelle Karl Storz aufspielen wird. Der Feierabendhock beginnt um 17.30 Uhr. Dabei will der eigene musikalische Nachwuchs unter Dirigent Mathias Auer zeigen, dass Musik verbinden und Spaß machen kann. Die Kinder und Jugendlichen der beiden Musikvereine in der Gemeinde spielen in einer Ausbildungsgemeinschaft in der JuMu Mühlingen-Zoznegg. Ab 19.30 Uhr gibt es eine neu in den Festablauf installierte Partynacht. Es tritt die 14-köpfige Besetzung Schwaissblech auf. Fetzige Blasmusik soll jung und alt unterhalten.

Am Sonntag, 2. Juli, startet der Frühschoppen um 11 Uhr mit dem Musikverein Zoznegg, der die Bühne am Bitzebach füllen und die Besucher mit Musik und Gesang über die Zeit des Mittagstisches unterhalten wird. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch eine vegetarische Variante unter den Gerichten. Mit der Öffnung der beliebten Kaffeestube wird dann der Musikverein Heudorf im Hegau um 14 Uhr auf der Bühne Platz nehmen und ebenfalls mit Blasmusik die Besucher unterhalten.

Wer das Schloßbühlfest mit dem Auto besuchen möchte, sollte sich bereits vorab auf eine eventuell leicht veränderte Parksituation rund um den Festbereich an der Halle einstellen. Aufgrund von Bauarbeiten für das neue Baugebiet Kreuzäcker kann es zu einer knapperen Parkfläche im rückwärtigen Bereich der Halle kommen. Alternativ können Autos auch unterhalb des Schlosses geparkt werden.