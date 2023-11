Ein neues Häs für die Mühlinger Sunnelöscherzunft: Einen ersten Vorgeschmack haben die Mitglieder während der Hauptversammlung erhalten. Aus China war ein erstes Muster eingetroffen. Die Zufriedenheit war groß.

Der Adlersaal, der an die 100 Personen fasst, war prallvoll. Auf den von Silvia Lorenz vorgetragenen Kassenbericht und der Entlastung von Säckelmeisterin sowie Elferrat, folgte der Bericht des Zunftschreibers Axel Messmer. Er ließ die Höhepunkte der vergangenen Saison noch einmal Revue passieren. Die Sunnelöscher hatten sich als Gruppe bei Veranstaltungen der Nachbarzunft gezeigt. So nahmen sie mit fast 40 Mitgliedern am Narrenspiegel der Schneckenbürgler teil.

Die Vorstellung, dass die Sunnelöscher im kommenden Jahr zu Fuß zum Narrentag der Schneckenbürgler aufbrechen könnten, amüsierte nicht nur die Säckelmeisterin. Mit mehr als 3000 Euro hatten die Buskosten im vergangenen Jahr doch deutlich zu Buche geschlagen. Die Mitglieder bezahlen hier zwar einen Obolus, dieser reiche allerdings angesichts von Preissteigerungen nicht aus, sagte Präsident Reinhard Traber. Er sehe für die Zukunft eine Erhöhung des Eigenanteils nahen. Auch der Narrenpolizist Markus Traber ging während der Versammlung darauf ein: „Ich denke, dass man als Erwachsener zehn Euro für die Fahrt zu einer Veranstaltung und zurück durchaus bezahlen kann“, sagte er.

Der Präsident verkündete bereits einige Eckdaten im Hinblick auf die im Jahr 2025 in Mühlingen stattfindenden Narrentage der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. „Der Bürokratismus habe sich enorm erhöht, ist von den Verantwortlichen, welche jüngst eine Veranstaltung durchgeführt haben oder eine selbige Planen, zu hören“, so Traber. Ein Sicherheitsdienst habe im Jahr 2017 noch 4200 Euro gekostet. Im Jahr 2025 sollen es mehr als 7000 Euro sein.

Wer die aktuelle Berichterstattung über die Forderungen der Gema (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) bei Fasnachtsveranstaltungen, wie etwa bei der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, mitverfolgt habe, ahne, was auf Veranstalter in Zukunft zukommen könnte, hieß es auf der Versammlung. So sei als Berechnungsgrundlage nicht mehr die Fläche, auf welcher die Musik aus den Lautsprechern klinge, sondern die gesamte Grundfläche, auf welcher die Veranstaltung stattfinde, maßgeblich für die Gebühr.

Aber Traber und sein Elferrat wollen sich von solchen Zahlen nicht entmutigen lassen. Bereits jetzt arbeiten sie mit Hochdruck an der Vorbereitung der Mühlinger Narrentage im Jahr 2025. Hierzu hat sich auch ein junges Social-Media-Team innerhalb des Vereins zusammengefunden. Die junge Truppe, die sich an einen Kurzfilm gewagt hatte, erhielt von den Anwesenden viel Applaus für ihre ersten Ergebnisse und ihre Mühen. Der Film könne dann zur Bewerbung der Narrentage auf allen Kanälen bei den sozialen Medien genutzt werden, hieß es auf der Narrenversammlung.

Die Mühlinger wollten dieses Jahr für verschlissene Häser Ersatz und für viele Eintritte neue beschaffen. Der angefragte Lieferant für Zunftbekleidung konnte aber kein Angebot für eine zeitnahe Versorgung des Vereins abgeben. Kurzerhand nahm die Narrenzunft mit einem chinesischen Produzenten Kontakt auf. Sie sendete mehrere Fotos und erhielt ein Muster eines kompletten Häs‘, welches die Sunnelöscher begeisterte. „Ja, man kann das Fenster auf dem Rücken nicht öffnen, wenn einem einer etwas reingeleert, aber wir werden nun noch einige Zeichnungen mit genauen Bemaßungen zum Produzenten senden und sind sicher, dass dann alles klappt“, so Präsident Reinhard Traber. Häsmodel Gina Kibler präsentierte den Mitgliedern das per Post erhaltenen Muster aus China. Die Sunnelöscher zeigten sich beeindruckt von der Qualität und dem sehr originalgetreuen chinesischen Muster.

Narrenkutsche Der Mühlinger Narrenverein Sunnelöscher hatte im Jahr mit Claus Schwarz ein beliebtes und geschätztes Mitglied all zu früh verloren. Die Erben wussten um seine Verbundenheit mit dem Narrenverein und spendeten deshalb in seinem Sinne einen Geldbetrag aus dem Nachlass von Schwarz an die Zunft. Der Betrag soll nun in die Renovierung der Mühlinger Narrenkutsche fließen. Die Instandsetzung soll pünktlich zu den Narrentagen 2025 abgeschlossen sein. Die Kutsche soll eine sichtbare Widmung an Claus Schwarz erhalten.