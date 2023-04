Es war die letzte Hauptversammlung für Thomas Schulz. Der Feuerwehrkommandant ist der Abteilung Mainwangen nun insgesamt 20 Jahre vorgestanden. Die Neuwahlen waren gut vorbereitet. 20 Mitglieder der Abteilung waren anwesend. Als Wahlleiter fungierte Bürgermeister Thorsten Scigliano. In geheimer Wahl und einstimmig wählten die Mitglieder Jan Umhauer als Nachfolger von Thomas Schulz sowie eine Stellvertreter-Doppelspitze.

Auch in Meßkirch ist er aktiv

Jan Umhauer, der in Mainwangen aufgewachsen und seit einigen Jahren auch Mitglied der Feuerwehr Meßkirch ist, hat sich damit für ein neues Kapitel in seinem Leben als Feuerwehrmann entschieden. Bereits in jungen Jahren hatte er sich bei den Kameraden aus Meßkirch für deren Jugend eingesetzt, war Kreisjugendsprecher und hat einen Jugendleiterlehrgang absolviert.

Für den Tagesdienst wird er auch weiterhin der Meßkircher Wehr zur Verfügung stehen, und dank der neuen Alarmierungswege in Mühlingen per Alamos, wird er künftig auch im Nachbarlandkreis problemlos über Einsätze seiner Wehr in Kenntnis gesetzt.

Was der neue Kommandant vorhat

Was seine Ziele für das Jahr 2023 und die weiteren Jahre sind, erklärte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Mir ist es wichtig, noch mehr Nachwuchs in unserer Abteilung zu gewinnen. Zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben wir bereits in unseren Reihen, aber noch mehr Kinder zu begeistern, ist eines meiner Ziele“, so Umhauer. Der Probenplan wurde noch von Thomas Schulz erstellt, bei der Umsetzung wird er allerdings sicher noch die eine oder andere Idee mit einflechten.

So sprach der 23-Jährige am Versammlungsabend bereits davon, die ausgebildeten Atemschutzgeräteträger seiner Abteilung in gemeinsamen Proben zu schulen. Er möchte noch mehr Frauen und Männer für die Arbeit der Feuerwehr werben und vielen die Bedenken nehmen, dass Feuerwehr nur Löschen sei. „Feuerwehr ist Kameradschaft und die Sicherheit sich jederzeit auf seine Kameraden zu 100 Prozent verlassen zu können“, sagte Umhauer.