Der Musikverein Mühlingen schaute in seiner jüngsten Hauptversammlung im Mühlinger Gasthaus Adler nicht lange zurück zu den Auftritten des vergangenen Jahres, sondern blickte zielstrebig in die Zukunft. Nach dem Führungswechsel im vergangenen Jahr, in dem Sonja Klotz die Führung der Kapelle als Vorsitzende übernommen hatte, wurden gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Larissa Auer sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern einige Veränderung angegangen. Das bisherige Weihnachtskonzert wurde bereits 2022 durch ein Kirchenkonzert in der Adventszeit ersetzt. Dieses hatte in der voll besetzten Mühlinger Pfarrkirche stattgefunden und in dessen Anschluss hatten die Besucher noch die Möglichkeit, sich bei Glühwein oder Punsch auf dem Vorplatz auszutauschen und zu verweilen.

Auch das Schloßbühlfest, das der Verein über viele Jahre veranstaltet hatte und in Zeiten der Pandemie nicht stattfinden konnte, wurde in Form einer Sommerserenade veranstaltet. Die Mitglieder waren bereit, die neuen Wege mitzugehen und die vorgeschlagenen Versuche zu unternehmen. Im Bereich der Konzerte wird der eingeschlagene Weg auf leicht veränderte Art und Weise weiter beschritten. Fest steht, dass man hierfür mit dem Musikverein Schwandorf einen neuen Partner gefunden hat. Am 18. November werden die Musiker ein Doppelkonzert in Schwandorf spielen, während auch bereits der Gegenbesuch im April 2024 feststeht.

Dazwischen konzentrieren sich die Mitglieder des Mühlinger Musikvereins in diesem Jahr wieder auf das Aufleben lassen des Schloßbühlfestes. Es soll von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, wieder in Mühlingen stattfinden. Weitere Auftritte habe man ebenfalls bereits einige im Kalender vermerkt, etwa beim traditionellen Frühschoppen beim Birkenfest des Wandervereins in Mühlingen und dem Erntedankfest in Hecheln. Auch einen der traditionellen Grillabende der DLRG in Bodman werde man musikalisch umrahmen. Weitere Auftrittsanfragen könnten jederzeit an den Verein herangetragen werden, so Sonja Klotz.

Die Jugendmusik, die in Form einer Ausbildungsgemeinschaft der beiden Mühlinger Musikvereine geführt wird, ist offen für Auftrittsanfragen oder Kinder und Jugendliche, die ein Instrument spielen oder neu erlernen möchten. „Unser neuer musikalischer Leiter Mathias Auer und seine aktuell 27 Jungmusiker sind eine tolle Truppe, mit der das Musizieren richtig Spaß macht“, schwärmt Sonja Klotz. Sie verweist im Gespräch mit dem SÜDKURIER auch auf die Möglichkeit, als Mühlinger Neubürger einfach einmal unkompliziert und spontan bei einer Musikprobe vorbeizuschauen und hineinzuschnuppern. So habe es auch Jara Schubert im vergangenen Jahr gemacht. Sie spiele nun mittlerweile fast ein Jahr in ihrem neuen Verein. Wem es im Verein gefällt, ganz gleich ob in der Jugend oder bei den Aktiven, werde nicht selten auch zum Ehrenmitglied ernannt. Da der Verein auch die Möglichkeit bietet, dem Musikverein als passives Mitglied beizutreten und diesen somit finanziell zu unterstützen, gibt es in regelmäßigen Abständen auch hier Ernennungen zu Ehrenmitgliedern. In diesem Jahr wurde Karola und Peter Romahn diese Ehre zuteil.