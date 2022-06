Artikel wurde in der Leseliste gespeichert.

Artikel in Leseliste gespeichert.

Sie können jetzt Artikel in Ihrer Leseliste speichern und lesen, wann immer Sie möchten.

von Doris Eichkorn

Am Mittwochabend ist erneut ein humanitärer Hilfstransport aus Mühlingen in die Ukraine losgefahren. So lief es beim Beladen und auf der Fahrt.