von Doris Eichkorn

Bürgermeister Thorsten Scigliano hat in der jüngsten Sitzung des Mühlinger Gemeinderats den Räten die Abstimmungsvereinbarung des Landkreises Konstanz mit den Dualen Systemen zur Erfassung von Verkaufsverpackungen und Altglas vorgestellt. Dabei zeigte sich, wie groß und umfangreich die Entsorgung des Mülls einer kleinen Landgemeinde sein kann.

Bisher hatten der Landkreis Konstanz und die Kommunen nur sehr beschränkte Einflussmöglichkeiten auf die Sammelsysteme und beispielsweise deren Abfuhrintervalle. Seit dem 1. Januar 2019 gibt es allerdings ein Verpackungsgesetz, das mehr Handlungsspielräume hinsichtlich der Art der Sammlung, der Sammelbehälter und der Häufigkeit der Sammlung bietet. In einer Vereinbarung zwischen den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern – das sind der Landkreis und die Städte und Gemeinden des Landkreises Konstanz – und den Systembetreibern der Dualen Systeme soll dies künftig geregelt werden.

Diese Abstimmungsvereinbarung umfasst vertragliche Regelungen rund um beispielsweise die Mitbenutzung vorhandener Sammelstrukturen und der Wertstoffhöfe, die Vergabe von Entsorgungsdienstleistungen und den Umgang mit Fehlbefüllungen von Abfallbehältern. Auch ein einmal jährlich stattfindender Austausch über die Qualität der Erfassung gebrauchter Verpackungen im Vertragsgebiet ist vorgesehen. Werden dabei Mängel erkannt, dann soll versucht werden, diese zu beseitigen und Abhilfe zu schaffen.

Der Verhandlungsführer ist der Landkreis, sein direkter Ansprechpartner bei Belangen rund um den Grünen Punkt ist die Interseroh Dienstleistungs GmbH aus Köln. Für den Abschluss der Vereinbarung benötigt der Landkreis die Bevollmächtigung durch die Städte und Gemeinden. Der Mühlinger Gemeinderat erteilte dem Landkreis in der Sitzung diese Vollmacht. Außer in Mühlingen steht dieses Thema auch in anderen Gemeinderäten auf den Tagesordnungen.