von Doris Eichkorn

Bürgermeister Thorsten Scigliano unterzeichnete die Ernennungsurkunden nach der Bestätigung durch den Rat, und übergab diese an den Abteilungskommandanten. Er freue sich, dass Uhl die Abteilung in den vergangenen fünf Jahren wieder stark auf und ausgebaut habe. Dies lasse einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft werfen, da trotz der anhaltenden Pandemie die Kameraden der Abteilung ihre Einsatzfähigkeit immer erhalten hätten und dabei blieben. Hierfür dankte er diesen nochmals ausdrücklich.