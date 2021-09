von Doris Eichkorn

Hätte man vor zwei Jahren einem Musiker erzählt, dass er einmal im Freien und vor Menschen seine wöchentliche Übungsstunde abhalten muss, um das Gefühl eines öffentlichen Auftrittes nachempfinden zu können, hätte er vermutlich kräftig den Kopf geschüttelt.

Ein tristes Jahr 2020

Doch dann kam Corona, und die Mitglieder auch des Musikvereins Mühlingen hatten viele Gründe, mit dem Kopf zu schütteln. Führte die Pandemie doch zu starken Einschränkungen: Im Jahr 2020 konnten keine Proben mit Blasinstrumenten in den Vereinsheimen abgehalten werden, und an öffentliche Auftritte etwa im Sommer auf den zahlreichen Zeltfesten in der Region war ebenfalls nicht mehr zu denken. In diesem Sommer kehrte für die Mitglieder des Musikvereins mit einer öffentlichen Musikprobe im Mühlinger Birken wieder etwas Normalität zurück. Sie trafen sich recht kurzfristig bei sonnigem Wetter, um für die mit ihren eigenen Sitzgelegenheiten in großer Anzahl gekommenen Zuhörer aufzuspielen.

Die Musiker bewirteten die Besucher. „Endlich wieder ein Schritt in Richtung Normalität“, so bezeichnet es auch Johanna Romahn, die diese öffentliche Musikprobe als musikalische Leiterin begleitete. Die Zuschauer hätten sich sehr gefreut und auch mit Applaus nicht gespart, erzählt sie im Gespräch und gibt bereits Einblicke in die Planungen für den Winter.

Ziel: Ein Konzert zu spielen

In den kommenden Proben stehen Stücke für einen Konzertabend im Mittelpunkt. Ob es allerdings ein Advents- oder Weihnachtskonzert geben wird, das sei noch offen. Das sei abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie. „Wir wollen gerne ein Konzert spielen, ob und unter welchen Voraussetzungen wir allerdings dann planen und spielen müssen, das bleibt wohl noch längere Zeit offen“, so Johanna Romahn.