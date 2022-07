von Doris Eichkorn

Bürgermeister Thorsten Scigliano liegt die Sicherheit seiner Einwohner und deren Vierbeiner von Mühlingen am Herzen. Deshalb versucht er die Bekämpfung der gefährlichen Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum) in Mühlingen einzudämmen.

Am Rande des Schindelwaldes auf Gemarkung Gallmannsweil stehen einige imposante, rund 1,80 Meter hohe Exemplare. Sie heben sich vom dunklen Waldrand mit ihren großen weißen Blütendolden deutlich ab. Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt gibt es so manch Einzelpflanze neben der Straße.

Meldungen gehen per E-Mail ein

„Bereits im vergangenen Jahr hatten wir einige Exemplare, welche uns über unsere E-Mail-Adresse sos@muehlingen.de gemeldet wurden“, sagt Scigliano. Im Rahmen der jüngsten Ratssitzung gab er bekannt, dass man in diesem Jahr erneut Pflanzenmeldungen über diesen Weg erhalten habe.

Im vergangenen Jahr wurden Pflanzen an Spazierwegen noch zu Beginn der Blüte gemulcht, um eine weitere Verbreitung über Samen zu verhindern. In diesem Jahr griff der Bauhof sogar zu Spezialkleidung und Spaten. „Unser Bauhof hat einige Exemplare ausgegraben und die Pflanzen entsorgt, damit keine Menschen oder Tiere mit den Pflanzenteilen in Kontakt kommen.

Schließlich können diese bei Mensch und Tier schlimme Verbrennungen verursachen.“ Werden die Samenstände grün im Grünschnitt entsorgt, können Samen noch nachreifen und auskeimen. Wer sicher gehen möchte, muss die Blütendolden im Restmüll entsorgen.

Entfernung geht nur mit Schutzkleidung und Handschuhen

Bei der Bekämpfung ist mit Handschuhen und Schutzkleidung zu arbeiten. Die riesigen Blüten bilden bis zu 50.000 Samen aus, die durch Wind, Wasser, Tiere oder Fahrzeuge weite Verbreitung finden. Alle Pflanzenteile enthalten giftige Inhaltsstoffe (Furocumarine), welche in Verbindung mit Sonnenlicht und nur durch bloße Berührung der Pflanze zu schweren verbrennungsähnlichen Erscheinungen (Blasenbildung) und langwierigen allergischen Hautreaktionen führen. Besonders spielende Kinder sind gefährdet, wenn sie die Pflanze nicht kennen.