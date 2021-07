von Doris Eichkorn

Völlig überraschend ist Claus Schwarz Anfang Juli im Alter von 52 Jahren verstorben. Die Mühlinger Vereinswelt verliert mit ihm einen Pfleger der heimischen Traditionen, der sich nie vor Verantwortung oder Arbeit im Ehrenamt gescheut hat.

Er wuchs auf der kleinen Landwirtschaft der Eltern auf, und besuchte in der Gemeinde die Grundschule und Hauptschule. Früh verlor er seine Schwester sowie seinen Vater Fritz. So war er nach dem Abschluss einer kaufmännischen Lehre, der bestandenen Fachhochschulreife, dem geleisteten Grundwehrdienst und seinem Hochschulstudium in Betriebswirtschaftslehre der Anker der Familie, welche fortan aus seiner (2020 verstorbenen) Mutter Margarete und ihm bestand. Nach dem Studium kehrte er zurück.

2017 wurde er mit dem Dackelorden der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee ausgezeichnet

Dem Sportverein Gallmannsweil war er seit seinem Eintritt 1978 immer treu geblieben. Nach seiner Zeit als aktiver Spieler, war er Jugendbetreuer, sowie Zweiter Vorstand von 2003 bis 2014 und wechselte im Jahre 2014 in die Position des Vorsitzenden in einem Dreierteam. Auch bei den Mühlinger Sunnelöschern hinterlässt sein Tod eine große Lücke.

Die Dorffasnacht war für ihn Jahr für Jahr die schönste Zeit im Terminkalender. Von 1995 bis 2017 war er Mitglied des Elferrates. Er war 17 Jahre für die Finanzen des Narrenvereines verantwortlich, und wurde am 13. Januar 2017 von Landvogt Ewald Hermann im Namen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee mit dem Dackelorden für diese mit großer Treue und Verantwortung von ihm ausgeübte Tätigkeit ausgezeichnet.

Er war Teil eines Männergesangsensembles, den Goldkehlchen, die beim Bunten Abend jährlich mit gut pointierten Texten Beifallsstürme und Zugaberufe ernteten. Als Akteur der Mühlinger Laienspielgruppe sorgte er durch seine mit sehr viel Witz und Talent ausgefüllten Rollen für begeisterte Besucher.

Die Trauerfeier für Claus Schwarz mit anschließender Urnenbestattung findet am Dienstag, 13. Juli, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Mühlingen statt.