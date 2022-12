von Doris Eichkorn

Dass auch die Gemeinden den Gürtel enger schnallen müssen, um mit dem eingenommenen Geld über die Runden zu kommen, verdeutlichte das lange und intensive Ringen des Mühlinger Rates in der jüngsten Sitzung. Man hatte es sich nicht leicht gemacht, wählte aber letztlich einen sehr pragmatischen Weg.

Eine Tabelle, in der man die Auswirkung jeder Steuererhöhung oder Ausgabeneinsparung sofort sah, half dem Rat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Fast 38.000 Euro weniger will Gemeinde ausgeben

Das Ziel: mindestens 37.650 Euro an Ausgaben einsparen oder auf der Einnahmenseite generieren. Die Finanzlage der Gemeinde Mühlingen werde im kommenden Haushaltsjahr von mehreren Dingen überproportional belastet.

Der Investitionsplan in Zahlen Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2023 Einzahlungen in Höhe von 1.043.100 Euro vor. Auszahlungen in Höhe von 2.418.00 Euro stehen dem gegenüber. Die Erschließung des Baugebiet Kreuzäcker mit 1,1 Millionen Euro, die Fertigstellung der Baugebiete im Göhren und Vettersbrunnen sowie die Anteilsfinanzierung von rund 405.000 Euro für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen sind im Ansatz eingeplant. Ebenso sind Mittel für den weiteren Breitbandausbau oder die Gestaltung der Friedhöfe vorgesehen.

Nicht nur die in allen Bereichen aktuell spürbaren Preissteigerungen drücken auf den Gemeindesäckel. Auch die Kreisumlage, die gestiegenen Energiekosten und der vor wenigen Wochen zu immensen Mehrkosten abgeschlossene Stromliefervertag zeichnen ein dickes Minus in die Haushaltsvorplanung. Die Gemeinde hat auch bereits eine Vielzahl von Flüchtlingen aufgenommen, auch dadurch entstehen Kosten.

Schwarze Null als Ziel

Den Haushalt mit einer schwarzen Null abzuschließen, ist das große Anliegen von Kämmerer Klaus Beck, der dem Rat vorab einige Stellschrauben aufzeigte. Letztlich setzte der Rat mit einer moderaten Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer den ersten Schritt in Richtung dieses Ziels.

Die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer wurden zuletzt 2005, die Grundsteuer B im Jahr 2015 angepasst. Die Verwaltung argumentierte, dass man schließlich auch als Bürger der Gemeinde in den vergangenen Jahren durch den Breitbandausbau mehr Grundversorgung erhalte.

An den Vereinen will man nicht sparen

Auch den Förderbeitrag der Gemeinde für das Stockacher Krankenhaus zu streichen, oder bei den Vereinsförderungen anzusetzen, wären Optionen gewesen. Hier allerdings waren sich die Räte einig: an den eigenen Vereinen wolle man nicht sparen.

Auch die weitere Förderung des Krankenhaus-Fördervereins wurde nicht infrage gestellt. Das Abstimmungsergebnis hierzu: vier Stimmen für die Weiterführung und vier Stimmen für die Einsparung.

Das fällt weg

Letztlich wurde die finanzielle Übernahme einer Reinigungskraft für die Weiherbachschule gestrichen. Es handle sich hierbei um die zweite Reinigungskraft im Hause, und da man die Schule jährlich mit hohen Summen bezuschusse und auch weiterhin für die Heizkosten des Schulgebäudes aufkomme, die gerade in diesem Jahr deutlich teurer wurden, wolle man sich hier zurückziehen.

So fasste Bürgermeister Thorsten Scigliano das nahende Abstimmungsergebnis mit dem Satz zusammen: „Der Kuchen muss geteilt werden.“ Auch die im Haushalt angesetzten 6000 Euro für die Unterhaltung der Kooperation mit der Partnergemeinde Newitzkoje in der Ukraine fielen dem Rotstift zum Opfer.

Keine Diskussion gab es zur Einstellung der Erfassung des Straßenzustandes mittels der Fahrzeuge des Bauhofs oder des Räumfahrzeuges. Die Gemeinde setzte hier auf die Software vialytics. Auch dieses Geld – 8000 Euro – wird ab sofort eingespart. So landete der Rat deutlich über dem angestrebten Ziel, ganz ohne die Vereinsförderung einzukürzen.