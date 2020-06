von Doris Eichkorn

Der Gemeindewahlausschuss für die anstehende Bürgermeisterwahl in Mühlingen am 20. September wurde in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag besetzt. Kraft Gesetz ist der Bürgermeister dessen Vorsitzender. Sein Stellvertreter ist Peter Kible.

Als Beisitzer wurden Thomas Fecht und als dessen Stellvertreter Karl Mohr, Sonja Klotz und deren Stellvertreter Christoph Auer, sowie aus der Verwaltung Melanie Mutzel und als Stellvertreterin Susanne Amann benannt. Weitere Hilfskräfte, die der Bürgermeister bestellt, sind Ratsschreiber Edwin Sinn und Kämmerer Klaus Beck.

Es werden alle vom Gemeinderat oder Vorsitzenden bestimmten oder benannten sowie deren Stellvertreter am Wahlsonntag im Einsatz sein, so der Hinweis der Verwaltung.