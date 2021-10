von Doris Eichkorn

Schon seit vielen Jahren wird in Mühlingen eine Betreuung für Grundschulkinder vor und nach dem Unterricht angeboten. Auch bestand die Möglichkeit, in diesem Rahmen ein Mittagessen einzunehmen und die Hausaufgaben zu erledigen. „Nun wird sich einiges ändern“, erklärte Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano im Gemeinderat.

Mühlingens Bürgermeister Thorsten Scigliano. | Bild: Doris Eichkorn

Man hab in Absprache mit der Rektorin der Grundschule ein neues Angebot erstellt, welches den Eltern die Möglichkeit biete, eine längere Betreuungszeit zu buchen, und – darauf sei er besonders stolz – gleichzeitig „den Geldbeutel der Familien“ schone.

Betreuung nun durch Lehrkräfte

Wurden die Kinder bisher vor Unterrichtsbeginn durch von der Gemeinde beschäftigtes Personal beaufsichtigt, so wird dies nun durch einen kleinen Umbau im Bereich des Stundenplanes durch die Lehrkräfte gewährleistet. Am Nachmittag wird die Betreuung durch die Gemeinde dann verlässlich und nicht nur wie früher an einigen Tagen angeboten.

Die wichtigsten Änderungen Von Montag bis Freitag erfolgt ab 7 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn eine Betreuung durch die Lehrkräfte. Das Abrechnungsmodell wurde erheblich vereinfacht und die Betreuungsstunden dem Bedarf angepasst. Es besteht nun die Möglichkeit, Kinder die ganze Woche, und nicht wie bisher nur an bestimmten Tagen in die Betreuung zu bringen. Das neue Modell ist sogar günstiger als das bisherige: für 110 Euro (vorher: 180 Euro) pro Monat werden die Kinder nun von Montag bis Donnerstag jeweils von 7 bis 16 Uhr und am Freitag von 7 bis 14 Uhr betreut.

Es wurde nun ein Modell erstellt, welches dem Öffnungskonzept des Ganztagskindergarten entspricht. Da dieses Modell gut angenommen werde, sei eine Weiterführung in der Grundschule sinnvoll. Auch für Eltern, welche Kinder in mehreren Einrichtungen haben, ist dies eine Erleichterung. Die Kinder – egal ob im Kindergarten oder der Schule – können nun morgens gemeinsam das Haus verlassen, und nachmittags auch gleichzeitig wieder abgeholt werden.

Mängel werden beseitigt

„Es tut sich gerade einiges im Bereich der Grundschule, nicht nur bei der Betreuung“, sagte Scigliano. Bei einem Vor-Ort-Termin mit der Schulleiterin, verbunden mit einem Rundgang im Gebäude, seinen mehrere Dinge genannt worden, die nun zeitnah verbessert und verändert werden sollen: Lose Verkabelungen werden gesichert, einige Lampen ersetzt und ein Strom-Notausschalter, welcher sich unter den Tischen am Boden befindet, soll anders platziert werden.

Mühlingen Gemeinde Mühlingen ehrt langjährige Rathaus-Mitarbeiter Das könnte Sie auch interessieren

Der Rat nahm die Informationen zur Kenntnis, und stimmte den Veränderungen zu. Erfreulich sei die Tatsache, dass der Verwaltung trotz der enormen Ausweitung der Betreuungszeiten keine höheren Kosten entstünden. Die Betreuungsgebühren werden ab sofort nach unten korrigiert.