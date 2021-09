Am Ortseingang von Gallmannsweil an der Garmanstraße hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, kam der Fahrer eines Lastwagens mit seinem Fahrzeug um 7.45 Uhr in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte der Wagen mit einem Auto zusammen, das gerade aus einer Hofeinfahrt fuhr.

Bei dem Unfall wurde der Lastwagenfahrer leicht verletzt, der Fahrer des Autos musste dagegen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs, zudem musste ausgelaufenes Öl von der Straßenmeisterei abgestreut werden. Wie die Gemeinde Mühlingen berichtet, ist die Straße mittlerweile wieder frei.