Zu seinem Jahreskonzert lud das Akkordeon-Orchester Zoznegg e.V. in die Weiherbachhalle in Zoznegg ein. Gastorchester war das befreundete Handharmonika-Orchester aus Wahlwies, wie der veranstaltende Verein mitteilt.

Die Wahlwieser eröffneten den Abend mit der „Festival Fanfare“. Danach begrüßte der Vorsitzende der Zoznegger, Dominik Kratzer, die Gäste. Rainer Lehmann, Dirigent der Wahlwieser, kündigte das nachfolgende Stück, „Heitere Suite“, an. Trotz Stromausfall am Wahlwieser Elektronium und daraufhin spontanem Tausch zu einem Zoznegger Morino, meisterte das Orchester souverän das darauffolgende Stück „Bilder aus dem Orient“. Ein besonderer Ohren- und Augenschmaus war dabei, wie dem Akkordeon auch ungewohnte Geräusche aus Balgbewegungen und Tastenklappern entlockt wurden. Im Anschluss folgten „Anatevka“, „Musical Mix“ sowie als Zugabe „Ich hab den Farbfilm vergessen“.

Nach der Umbaupause schritten die Zoznegger in neuen, royalblauen Hemden langsam auf die Bühne. Zum Erstaunen der Gäste begann das Orchester ohne Dirigentin. Nach ein paar Tönen war der Grund klar. Dirigentin Cornelia Messmer betrat im goldenen Bademantel den „Ring“ und unterstrich damit das erste Stück „Conquest of Paradise“, welches Henry Maske bei seinen Boxkämpfen beim Einlaufen spielen ließ. Es folgten „Freeworld Fantasy“, die „James-Bond-Concert-Suite“, „Elton John in Concert“ sowie „Wolfgang Petry – Alles Hits“. Nach der Zugabe der Zoznegger mit „Eviva Espana“ folgte der finale Höhepunkt. Beide Orchester spielten die „Fischerin vom Bodensee“. Torsten Schreiber und Sarah Speck zeigten dabei auch ihr gesangliches Können.

Zwischen den Konzertteilen gab es Ehrungen durch den Vorsitzenden Dominik Kratzer. Sarah Speck erhielt für ihr zehnjähriges Musizieren die Ehrennadel des Deutschen Handharmonika-Verbands in Silber und Sabrina Messmer in Gold für 30 Jahre. Uwe Müller wurde Ehrenmitglied. Er dirigierte das Orchester von 1998 bis 2008 und blickt auf 40 Jahre aktives Spiel.