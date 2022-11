Mühlingen-Mainwangen vor 3 Stunden

Ist das sexistisch? Frauen wollen Holzer bei den Hobixern werden und lösen damit Diskussion aus

Die Anträge waren schon ausgefüllt: Drei junge Frauen stießen in der Hauptversammlung der Hobixer auf Widerstand, weil sie in die Männergruppe der Holzer möchten. Die Argumente beider Seiten und was nun passiert.