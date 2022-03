Wie der Mühlinger Bürgermeister Thorsten Scigliano berichtet, ist in das Schloss Mühlingen eingebrochen worden, zudem sei in zwei Räumen gezündelt worden. Glücklicherweise seien die Flammen nicht aufs Gebäude übergesprungen. Allerdings hätte die Aktion auch zu einem Großbrand führen können, so Scigliano. Er habe die Polizei bereits benachrichtigt.

Laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz wurden im Schloss Mühlingen Kerzen gefunden, zudem sei ein Hausfriedensbruch angezeigt worden.